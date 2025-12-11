Grci već objavili cijene smještaja za ljetovanje: Evo šta možemo očekivati u predstojećoj sezoni

Pojedini vlasnici apartmana već su objavili ponude smještaja sa cijenama za predstojeću sezonu. U nastavku su prikazane cijene za period od maja do avgusta za Grčku.

Vlasnici apartmana na Halkidikiju počeli su da objavljuju cjenovnike za naredno ljeto, a jedan primjer iz Kalitee jasno pokazuje šta možemo očekivati kada su u pitanju popularne destinacije.

Društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje jednu od, kako se navodi, najljepših plaža na Kasandri, uz detaljan opis smještaja koji se nalazi u njenoj neposrednoj blizini.

Riječ je o apartmanu u Kalitei, smještenom u manjem kompleksu zgrada, u drugom redu od mora, što je lokacija koja se tradicionalno visoko kotira kod turista.

Ovaj konkretan primjer daje odličan uvid u to kako će se kretati cijene "prvog reda" turističke ponude u 2026. godini.

Šta se nudi?

Apartman koji služi kao reper za formiranje budžeta opisan je kao prostran objekat (dvosoban stan) koji može da primi do šest osoba. Ističe se "open space" koncept dnevne sobe i kuhinje, kao i postojanje dvije terase sa obje strane objekta, što omogućava prirodnu ventilaciju i komfor.

Poseban adut, koji diktira i cijenu, jeste lokacija: objekat je udaljen svega 70 metara od mora, a gosti do plaže stižu stazom direktno kroz dvorište kompleksa, bez potrebe za prelaženjem prometnih ulica. Takođe, apartman je opremljen i veš mašinom, što je važna stavka za porodice koje ostaju duže od deset dana.

Predsezona i postsezona

Za one koji mogu da priušte odmor van školskog raspusta, maj i septembar nude znatno povoljnije, ali i dalje ne baš niske cijene za premium lokacije.

Maj: Cijena iznosi 115 evra po noćenju. Ako u apartmanu boravi pun kapacitet od 6 osoba, to iznosi nešto manje od 20 evra po osobi.

Jun: Kako se ljeto zahuktava, cijene rastu. U junu se raspon kreće od 115 do 150 evra po noćenju, u zavisnosti od toga da li birate početak ili kraj mjeseca.

Septembar: Cijene su identične junskim i kreću se u rasponu od 115 do 150 evra.

Špic sezone

Jul i avgust, mjeseci kada najveći broj građana Srbije odlazi na more, donose i najviše cijene.

Jul i avgust: Za ovaj apartman potrebno je izdvojiti fiksnih 200 evra po noćenju.

Iako na prvi pogled 200 evra dnevno djeluje kao visoka suma, računica postaje jasnija kada se podijeli po glavi stanovnika. Ukoliko dvije porodice ili veće društvo od šestoro ljudi deli troškove, cijena noćenja po osobi iznosi oko 33 evra.

Ovaj oglas potvrđuje trend koji je prisutan već nekoliko godina – blizina plaže, direktan izlaz na more i uređen enterijer drže cijenu, a rane objave cjenovnika sugerišu da vlasnici očekuju još jednu snažnu sezonu i veliku potražnju već tokom zimskih mjeseci.