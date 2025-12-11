Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

Prvog dana primene zabrane društvenih mreža za maloljetnike u Australiji roditelji širom te zemlje rekli su da djeca ipak koriste ove platforme.

Roditelji su obavijestili javni servis Ej-bi-si da su njihova djeca, uprkos zabrani, nastavila da koriste popularne platforme, dok su sistemi za potvrdu starosti pokazali ozbiljne propuste jer su djeca koristila VPN-ove, lažne podatke, pa čak i šminku kako bi prevarila programe za procjenu godina.

Australijska savezna vlada je saopštila da zabrana neće biti savršena niti momentalna, ali da "rupe" koje omogućavaju zaobilaženje pravila neće "ostati trajno otvorene".

Kasandra iz australijske savezne države Novog Južnog Velsa navela je da njen 14-godišnji sin i dalje koristi Snepčet nakon što je promijenio datum rođenja i uspješno prošao selfi verifikaciju.

"Ne mogu čak ni da mu vratim pravi datum rođenja. Kako je moguće da je sistem procijenio da ima 23 godine?", navela je Kasandra za australijski javni servis.

Snepčet je u odgovoru za Ej-bi-si naveo da je "od početka ukazivao na tehničke izazove" i da smatra da bolja rješenja treba tražiti na nivou operativnih sistema, uređaja ili prodavnica aplikacija.

Dodali su da roditelji mogu da prijave nalog deteta mlađeg od 16 godina, nakon čega će nalog biti suspendovan. Brojni roditelji naveli su da su njihova deca bez problema zaobišla sistem.

Instagram "promašio" godine

Alana Šajfers iz Kanbere rekla je da su njena 15-godišnja kćerka i drugarice ponovo na Instagramu jer ih je sistem, na osnovu fotografije, procijenio kao šesnaestogodišnjakinje.

Drugi roditelji takođe su prijavili apsurdne situacije - jedanaestogodišnje dijete "procijenjeno" je kao osamnaestogodišnje, trinaestogodišnje dete koje je mimikom lica sistem "pročitao" kao tridesetogodišnjaka, kao i decu od 13 ili 14 godina koja su bez problema prošla ID skeniranje.

Profesor informacionih nauka na RMIT univerzitetu Liza Givin objasnila je da tehnologija procene godina ima grešku od jedne do tri godine, pa sistemi mogu pogrešno da zaključe da je četrnaestogodišnje dete staro 17 godina.

Mladi koji tvrde da su mlađi od 16, a nisu uklonjeni sa TikToka, masovno objavljuju poruke o tome da su "preživjeli" zabranu, pa čak i ostavljaju komentare na profilu premijera Australije Entonija Albanezea da "zabrana ne radi".

Petnaestogodišnji Tajson rekao je za ABC da će oni koje zabrana najviše cilja "prvi naći način da je zaobiđu". Zvaničnici ističu da trenutni "prolazak kroz sistem" ne znači da će nalozi trajno ostati aktivni.

Premijer Albaneze naveo je da je potrebno ukloniti oko 440.000 Snapchat naloga, 150.000 Facebook i 350.000 Instagram naloga dece uzrasta od 13 do 15 godina, dok je TikTok već deaktivirao više od 200.000 naloga.

Ministarka komunikacija Australije Anika Vels naglasila je da deca "neće moći zauvijek da izbjegavaju zabranu", jer platforme moraju redovno ponovo da provjeravaju naloge mlađih od 16 godina.