Četiri stvari koje pretvaraju vašu veš mašinu u "minsko polje"

Koliko puta ste čuli onaj jezivi zvuk metala koji udara o staklo dok se bubanj okreće, a srce vam na trenutak zastane? Taj zvuk je jasan signal da je vaša mašina za veš upravo postala mjesto zločina za vašu omiljenu garderobu.

Iako d‌jeluje kao uređaj koji može da podnese sve, istina je da određeni predmeti mogu izazvati katastrofalne kvarove već poslije prvog ciklusa. Novčići i ključevi, grudnjaci sa žicom, od‌jeća prepuna dlaka kućnih ljubimaca i vodootporna oprema su četiri stvari koje nikada ne smijete ubaciti u veš mašinu bez adekvatne pripreme.

Zašto je vaša veš mašina u opasnosti?

Mnogi vjeruju da je filter tu da riješi sve probleme, ali realnost je drugačija. Mehanička oštećenja koja nastaju uslijed nemara često nisu pokrivena garancijom, a popravke mogu koštati koliko i nova garderoba. Da biste izbjegli poplavu u kupatilu ili uništenu svilenu košulju, obratite pažnju na sljedeće tihe ubice vašeg uređaja.

Metalni predmeti

Možda d‌jeluje bezazleno kada zaboravite sitan novac u džepu farmerki, ali ti mali komadi metala su poput projektila. Tokom centrifuge, oni mogu probiti plastična rebra bubnja, oštetiti staklo na vratima, ili još gore, proći do odvodne pumpe i potpuno je blokirati. Uvijek detaljno provjerite džepove, jer taj minut pažnje vam može ušted‌jeti stotine evra, piše Krstarica.

Grudnjaci sa žicom

Ovo je klasična greška. Žica iz grudnjaka se tokom pranja često izvuče, provuče kroz rupice bubnja i zaglavi između kade i bubnja mašine. To ne samo da uništava skup veš, već može probiti crijeva i izazvati curenje vode.

Mašina za veš zahtijeva da ovakve komade perete isključivo u mrežastim vrećicama za pranje.

Prekomjerna količina dlaka kućnih ljubimaca

Ako imate ljubimca koji se mnogo linja, ubacivanje njegovog ćebeta direktno u veš mašinu je recept za katastrofu. Mokre dlake se lijepe u grudvice koje zapušavaju filtere i odvode. Prije nego što takve stvari stavite na pranje, temeljno ih usisajte ili pređite valjkom za dlake. Vaša pumpa za vodu će vam biti zahvalna.

Vodootporna od‌jeća

Kabanice i vodootporne jakne mogu stvoriti „efekat balona“. Kako voda ne može da prođe kroz materijal, ona ostaje zarobljena unutra tokom centrifuge. To stvara ogroman debalans koji može dovesti do toga da vaša mašina za veš počne da „skače“ po kupatilu, rizikujući oštećenje ležajeva pa čak i pucanje samog bubnja.

Trikovi za dugovječnost uređaja

Ne dozvolite da nemar skrati životni vijek vašeg najvažnijeg pomoćnika u kući. Pravilno sortiranje veša nije samo stvar estetike, već i funkcionalnosti. Pored izbjegavanja gore navedenih predmeta, redovno čišćenje filtera i gume na vratima spriječiće neprijatne mirise i kvarove.

Zamislite samo taj osjećaj mira kada znate da je svaki ciklus pranja bezbjedan i da će vaša od‌jeća izaći mirisna i neoštećena. Ne čekajte da se kvar desi – primijenite ove savjete već danas. Vaša mašina za veš će raditi kao nova godinama, a vi ćete sačuvati budžet za stvari koje zaista volite.