Nema boljeg osjećaja od onog kada stignemo kući noseći u rukama vrećicu u kojoj je novi komad od‌jeće, ili kada nas dočeka paket kojem smo se veselili.

I dok neki odmah pojure isprobati od‌jeću kako bi vid‌jeli stoji li im tačno onako kako su zamislili, može se opravdano postaviti pitanje je li sigurno to učiniti odmah.

Portal RealSimple donosi odgovor na pitanje treba li oprati od‌jeću prije nošenja, uz pomoć stručnjaka za tekstil.

"Dobra je ideja oprati od‌jeću prije nošenja, posebno ako je riječ o nečemu što dolazi u direktan dodir s kožom. Obično operem od‌jeću prije nošenja kako bih uklonila hemikalije iz procesa obrade, višak boje i prljavštinu nastalu tokom rukovanja u proizvodnji. Tekstil i od‌jeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više zemalja“, kaže Frances Kozen, viša predavačica nauke o vlaknima na Univerzitetu Cornell.

Ugodnija na koži

Iako je riječ o novoj od‌jeći, ona može biti puna supstanci koje ne želite da dođu u doticaj s vašom kožom.

"Tekstilni proizvodi mogu sadržavati ostatke hemikalija iz proizvodnog procesa, kao i skrob koji se koristi kako bi od‌jeća ostala čvrsta tokom transporta, pakovanja ili izlaganja u trgovini", kaže Nomi Dale Kleinman, voditeljka od‌jela za tekstilni i površinski dizajn na Fashion Institute of Technology.

Postoji još jedan problem, posebno ako ste od‌jeću kupili u trgovini, a drugi su je već isprobavali. Istraživanja su pokazala da bakterije, gljivice i virusi mogu preživjeti na tkaninama danima, pa čak i sedmicama.

Takođe, pranje nove od‌jeće prije nošenja pomaže da ona omekša, pa bolje pristaje i ugodnija je na koži.

"Prvo pranje ukloniće takozvano relaksacijsko skupljanje kod pamučnih od‌jevnih predmeta koji nisu označeni kao prethodno skupljeni. Tekstil se tokom obrade drži zategnutim, a ta se napetost opušta kada se tkanina namoči", kaže Kozen.

Koju od‌jeću možete preskočiti s pranjem?

Iako bi većinu nove od‌jeće trebalo oprati prije nošenja, Kozen je nešto opuštenija kada je riječ o komadima koji nisu blizu kože ili se teško peru.

"Od‌jeću za koju se preporučuje hemijsko čišćenje, ja ne perem. Ne brinem se previše oko džempera, na primjer, koji se nose preko majica", navela je.

Ako se ipak odlučite nositi novu od‌jeću bez pranja, vjerovatno će sve biti u redu i bez toga, kaže Kleinman. No postoji mogućnost da hemikalije ili mikroorganizmi u od‌jeći izazovu iritaciju kože ili osip, posebno ako ste skloni koprivnjači ili drugim kožnim reakcijama.

Prva linija zaštite od problema pri pranju je etiketa s uputstvima za održavanje, stoga je svakako provjerite i slijedite upute. Ako piše "Samo hemijsko čišćenje", pranje se ne preporučuje. "Ako želite produžiti vijek trajanja od‌jevnog predmeta i smanjiti skupljanje, preporučujem pranje u hladnoj vodi i sušenje na niskoj temperaturi ili sušenje na zraku", kaže Kleinman. Toplina, bilo iz vode ili sušilice, može izblijed‌jeti boje, rastegnuti ili skupiti vašu omiljenu od‌jeću, prenosi Dnevno.hr.