Francuska od septembra uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Francuska namjerava slijediti primjer Australije i zabraniti platforme društvenih medija za djecu mlađu od 15 godina od početka akademske 2026. godine, odnosno od septembra.

Nacrt zakona kojim se osobama mlađim od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža bit će podnesen na pravne provjere i očekuje se da će se o njemu raspravljati u parlamentu početkom nove godine.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je posljednjih sedmica jasno stavio do znanja da želi da Francuska brzo slijedi australijsku zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina , koja je stupila na snagu u decembru. To uključuje Fejsbuk, Snepčet, TikTok i Jutjub.

Le Monde i France Info su u srijedu izvijestili da je nacrt zakona sada završen i da sadrži dvije mjere - zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina i zabranu mobilnih telefona u srednjim školama, gdje uče osobe od 15 do 18 godina. Telefoni su već zabranjeni u osnovnim i srednjim školama.

Prijedlog zakona će u narednim danima biti podnesen francuskom Državnom vijeću na pravnu reviziju. Sindikati obrazovanja će takođe razmotriti predloženu zabranu korištenja mobilnih telefona u srednjim školama.

Vlada želi da zabrana korištenja društvenih mreža stupi na snagu od septembra 2026. godine.

Le Monde je izvijestio da se u tekstu nacrta zakona spominju rizici prekomjerne upotrebe ekrana kod tinejdžera, uključujući opasnosti od izloženosti neprikladnom sadržaju na društvenim mrežama, online maltretiranju i promijenjenim obrascima spavanja, prenosi Kliks.

U zakonu se navodi potreba za zaštitom budućih generacija od opasnosti koje ugrožavaju njihovu sposobnost da napreduju i žive zajedno u društvu sa zajedničkim vrijednostima.

Nekoliko drugih zemalja razmatra zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina nakon zabrane u Australiji, uključujući Norvešku i Dansku, čija se vlada nada uvođenju zabrane 2026. godine.