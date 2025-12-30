Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

Nakon što su policijske snage sa šljemovima i štitovima potisnuli stanovnike Botuna sa lokacije predviđene za gradnju pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice, radovi su počeli, na gradilištu je postavljena službena tabla, a prilaze tom mjestu obezbjeđuje policija.

Policija je saopštila da je svih 54 privedenih Botunjana pušteno na slobodu nakon što su od njih prikupljene informacije.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić zahvalio je gradonačelniku Podgorici Saši Mujoviću na tome što je omogućen početak gradnje kolektora i pohvalio policijsku intervenciju. Isto je učinio i Mujović.

S druge strane, Botunjani su u znak protesta blokirali kružni tok koji vodi ka Aerodromu Podgorica, a potom i druge saobraćajnice u Zeti i ka Tuzima. Željeznički saobraćaj je odblokiran, ali još nije normalizovan na relaciji Bar-Podgorica.

Oni poručuju da Pogon za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu neće dozvoliti i pozivaju vlast na dijalog.

Tvrde da je jutrošnja intervencija policije u Botunu dokaz da je na djelu korupcija i kriminal.

Poručili su i da borba tek počinje, da nisu protiv države i da nije u pitanju politika, već samo želja da zaštite svoje domove i da policija vodi računa kako postupa prema njima.

Mještani su jutros uzvikivali i "Bečiću izdajo" i prozivali ga što nije među Zećanima. Skandirali su policajcima "uhapsite Zvicera".

Potiskivanje stanovnika Botuna sa lokacije predviđene za gradnju kolektora i privođenja unijeli su novi razdor na crnogorsku političku scenu i nove podjele u crnogorsko društvo.

Nova kriza preselila se i u Skupštinu Crne Gore, gdje je predsjednik parlamenta Andrija Mandić rekao da od premijera Milojka Spajića očekuje neke odgovore vezano da incidente u Botunu i pozvao na dijalog da bi se, kako je rekao, očuvao mir.

Rekao je Spajiću i da nije lider 41 poslanika većine u parlamentu da je o nekim pitanjima trebalo da konsultuje koalicione partnera.

Takođe, rekao je i da je potpuno na strani lidera DNP Milana Kneževića, koji je najavio napuštanje vlasti u glavnom gradu, što bi dovelo do pada gradske vlade.