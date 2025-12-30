Logo
Large banner

Jezivi detalji tragedije: Otac ubio sina s autizmom pa sebe

Izvor:

Indeks

30.12.2025

14:13

Komentari:

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Dvoje mrtve muške osobe pronađene su jutros u porodičnoj kući u Sukošanu, saopštila je Policijska uprava zadarska.

Kako saznaje Indeks, četrdesetšestogodišnji otac ubio je vatrenim oružjem osamnaestogodišnjeg sina koji je rođen sa autizmom. Nakon toga je izvršio samoubistvo.

policija rotacija

Region

Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

Policija je dojavu zaprimila oko 8 časova, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve hitne službe. Po dolasku u kuću, policijski službenici zatekli su tijela dvojice muškaraca.

Policija: Ubica je nasilno otvorio ormar u kojem je bilo oružje

Policija je uviđajem utvrdila da je 46-godišnjak jutros u porodičnoj kući u Sukošanu hicem iz vatrenog oružja počinio teško ubistvo, a potom iz istog oružja izvršio samoubistvo.

„U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja, zamjenik županijskog državnog tužioca u Zadru, koji je rukovodio uviđajem, izdaće potrebne naloge za preduzimanje daljih dokaznih radnji, kao i naloge za obdukciju preminulih.

Sprovedenim uviđajem je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u porodičnoj kući, nasilno otvorio ormar u kojem je na propisan način oružje držao član porodice koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja“, stoji u saopštenju Policijske uprave zadarske.

Prvi komšija: Drugi sin koji ima rak živi sa majkom u Kanadi

Sukošan je, gotovo sedam godina nakon tragedije u kojoj je muškarac ubio tri žene pa sebe, ponovo zavijen u crno.

Mještani su još pod utiskom današnjeg događaja, a mnogi i dalje ne mogu da vjeruju šta se dogodilo. Prvi komšija, Mladen Raspović, u suzama je došao da vidi šta se dogodilo, a o porodici ima samo najbolje riječi.

„Jako je teško govoriti o ovakvoj tragediji. Odnosi s porodicom bili su besprekorni, ovakve stvari s ovakvom porodicom se u Sukošanu jednostavno ne događaju. Jako je teško reći zašto se to dogodilo, mogu samo da izrazim saučešće porodici“, rekao je prvi komšija.

Dodao je i da drugi sin, koji ima rak, živi sa majkom u Kanadi.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

Košarka

Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

FSB spriječio teroristički napad na školu

2 h

0
Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Hronika

Podignute optužnica u predmetu sa dokazima iz "Skaj" aplikacije, evo ko je sve optužen

3 h

0
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Hronika

Ukinuta presuda nekadašnjem zamjeniku pravobranioca Republike Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Хапшења на протесту у Ботуну, Кнежевић из марице поручио: Предложићу излазак из ове крваве владе

Region

Hapšenja na protestu u Botunu, Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade

5 h

1
Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Region

Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

6 h

0
Снажна експлозија у дворишту школе

Region

Snažna eksplozija u dvorištu škole

7 h

0
Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

Region

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

16

39

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

16

39

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

16

28

Da li se transplantacijom prenose sjećanja i osobine donora? Evo šta kažu pacijenti

16

23

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner