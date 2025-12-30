Jezivi detalji tragedije: Otac ubio sina s autizmom pa sebe

Dvoje mrtve muške osobe pronađene su jutros u porodičnoj kući u Sukošanu, saopštila je Policijska uprava zadarska.

Kako saznaje Indeks, četrdesetšestogodišnji otac ubio je vatrenim oružjem osamnaestogodišnjeg sina koji je rođen sa autizmom. Nakon toga je izvršio samoubistvo.

Region Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

Policija je dojavu zaprimila oko 8 časova, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve hitne službe. Po dolasku u kuću, policijski službenici zatekli su tijela dvojice muškaraca.

Policija: Ubica je nasilno otvorio ormar u kojem je bilo oružje

Policija je uviđajem utvrdila da je 46-godišnjak jutros u porodičnoj kući u Sukošanu hicem iz vatrenog oružja počinio teško ubistvo, a potom iz istog oružja izvršio samoubistvo.

„U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja, zamjenik županijskog državnog tužioca u Zadru, koji je rukovodio uviđajem, izdaće potrebne naloge za preduzimanje daljih dokaznih radnji, kao i naloge za obdukciju preminulih.

Sprovedenim uviđajem je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u porodičnoj kući, nasilno otvorio ormar u kojem je na propisan način oružje držao član porodice koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja“, stoji u saopštenju Policijske uprave zadarske.

Prvi komšija: Drugi sin koji ima rak živi sa majkom u Kanadi

Sukošan je, gotovo sedam godina nakon tragedije u kojoj je muškarac ubio tri žene pa sebe, ponovo zavijen u crno.

Mještani su još pod utiskom današnjeg događaja, a mnogi i dalje ne mogu da vjeruju šta se dogodilo. Prvi komšija, Mladen Raspović, u suzama je došao da vidi šta se dogodilo, a o porodici ima samo najbolje riječi.

„Jako je teško govoriti o ovakvoj tragediji. Odnosi s porodicom bili su besprekorni, ovakve stvari s ovakvom porodicom se u Sukošanu jednostavno ne događaju. Jako je teško reći zašto se to dogodilo, mogu samo da izrazim saučešće porodici“, rekao je prvi komšija.

Dodao je i da drugi sin, koji ima rak, živi sa majkom u Kanadi.