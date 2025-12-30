Logo
Large banner

Ukinuta presuda nekadašnjem zamjeniku pravobranioca Republike Srpske

Autor:

Ognjen Matavulj

30.12.2025

13:21

Komentari:

0
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Zoranu Basraku, nekadašnjem zamjeniku pravobranioca Republike Srpske u sjedištu u Prijedoru, za zloupotrebu službenog položaja.

Presuda je ukinuta nakon što je sud prihvatio žalbu Republičkog javnog tužilaštva i predmet vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.

Optužnicom Basraku se na teret stavlja da je svom ocu Bori nezakonito omogućio da dođe u posjed zemljišta, čime je Republika Srpska oštećena za 2.522 KM.

Prema optužnici Basrak je djelo počinio u periodu od 30. jula 2014. godine do 5. novembra 2016. godine, kao zamjenik pravobranioca na području Novog Grada i Prijedora, prilikom postupanja u upravnom postupku u predmetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Banjaluka, pokrenutom po zahtjevu njegovog oca Bore Basraka za priznavanje prava vlasništva zemljišta uzurpacijom. Radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne Države Hrvatske u korist Republike Srpske.

U optužnici se navodi da optuženi u namjeri da ocu pribavi korist nije tražio svoje izuzeće te je svjesno propustio izjaviti žalbu na rješenje RUGIPP-a, a potom i pokrenuti upravni postupak na rješenje kojim je odbijena žalba JP "Šume Srpske" na pomenuto rješenje RUGIPP-a.

Dodaje se da je usljed propusta Basraka u javnim evidencijama izvršena uknjižba prava svojine na nekretninama u korist njegovog oca Bore na koji način mu je pribavio korist od 2.522,98 KM, a za taj iznos oštetio Republiku Srpsku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Vrhovni sud RS

ukinuta presuda

presuda

Pravobranilaštvo RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

Hronika

"Audijem" pobjegli od policije koja je utvrđivala identitet suvozača, ubrzo uhapšeni

5 h

0
Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o pucnjavi u Trebinju

6 h

0
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Hronika

Pucnjava u Trebinju, jedna osoba ranjena

6 h

0
Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

Hronika

Ukinuta presuda za ubistvo Ćuluma, Šakiću novo suđenje

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

16

39

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

16

39

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

16

28

Da li se transplantacijom prenose sjećanja i osobine donora? Evo šta kažu pacijenti

16

23

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner