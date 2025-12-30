Ukinuta presuda nekadašnjem zamjeniku pravobranioca Republike Srpske

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Zoranu Basraku, nekadašnjem zamjeniku pravobranioca Republike Srpske u sjedištu u Prijedoru, za zloupotrebu službenog položaja.

Presuda je ukinuta nakon što je sud prihvatio žalbu Republičkog javnog tužilaštva i predmet vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.

Optužnicom Basraku se na teret stavlja da je svom ocu Bori nezakonito omogućio da dođe u posjed zemljišta, čime je Republika Srpska oštećena za 2.522 KM.

Prema optužnici Basrak je djelo počinio u periodu od 30. jula 2014. godine do 5. novembra 2016. godine, kao zamjenik pravobranioca na području Novog Grada i Prijedora, prilikom postupanja u upravnom postupku u predmetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Banjaluka, pokrenutom po zahtjevu njegovog oca Bore Basraka za priznavanje prava vlasništva zemljišta uzurpacijom. Radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne Države Hrvatske u korist Republike Srpske.

U optužnici se navodi da optuženi u namjeri da ocu pribavi korist nije tražio svoje izuzeće te je svjesno propustio izjaviti žalbu na rješenje RUGIPP-a, a potom i pokrenuti upravni postupak na rješenje kojim je odbijena žalba JP "Šume Srpske" na pomenuto rješenje RUGIPP-a.

Dodaje se da je usljed propusta Basraka u javnim evidencijama izvršena uknjižba prava svojine na nekretninama u korist njegovog oca Bore na koji način mu je pribavio korist od 2.522,98 KM, a za taj iznos oštetio Republiku Srpsku.