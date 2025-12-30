Logo
Ukinuta presuda za ubistvo Ćuluma, Šakiću novo suđenje

Autor:

Ognjen Matavulj

30.12.2025

09:43

Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu Siniši Šakiću zvanom Kinez kojom je oslobođen optužbe za ubistvo Slaviše Ćuluma!

"Sudsko vijeće uvažilo je žalbu Republičkog javnog tužilaštva i ukinulo prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom je Šakić oslobođen optužbe. Predmet je vraćen na ponovno suđenje", rekla je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Podsjetimo, Ćulum je ubijen u sačekuši 15. maja 2020. godine na lokalnom putu u Dragočaju.

Prema optužnici Šakić je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za ”izviđanje" terena gdje su planirali ubistvo, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin.

”Šakić i nepoznata osoba prilagodili su dvije lokacije u Dragočaju, u pošumljenom pojasu pored lokalnog puta koji su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, te za osmatranje i izvršenje krivičnog djela. Zatim su 15. maja prošle godine oko 11.15 časova u zaseoku Kočići u zasjedi sačekali Ćuluma koji je vozilom naišao putem”, navodi se u optužnici.

U kritično vrijeme Ćulum se ”golfom 6” kretao makadamskim putem, nedaleko od kuće u kojoj je boravio sa majkom i očuhom, kada su napadači iz ”bunkera” uz put zapucali prema njemu. Prema vozilu su ispaljena najmanje 22 hica iz dva automatska oružja, koja su Ćulumu nanijela više teških povreda od kojih je na mjestu ostao mrtav.

Tokom suđenja vještaci su naveli da je na Ćuluma pucano sa tri strane. Pogođen je, između ostalog, u glavu i srce i nije imao promil šanse da preživi. Utvrđeno je i da je 13 hitaca ispaljeno iz jedne, a devet iz druge automatske puške. Međutim, oružje kojim je ubijen tokom istrage nije pronađeno.

Nakon ubistva, ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina. Snimljeni su nadzornim kamerama kako bježe iz Dragočaja. Bili su obučeni u maskirnu odjeću, dok su preko glava nosili motociklističke kacige. Navodno su pobjegli prema Kozari, na području opštine Gradiška. Međutim, ni motocikl tokom istrage nije pronađen.

Siniša Šakić

Slaviša Ćulum

ubijen Slaviša Ćulum

