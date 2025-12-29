Krstić u zatvoru proveo 9 godina, tek što je izašao izbo ženu: Evo zbog čega je robijao

Tihomir Krstić (46) je uhapšen juče nakon 24-časovne policijske potrage budući da je napao ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu i nanio joj devet ubodnih rana.

On je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih djela, najčešće razbojništva i krađa, a prije samo dva mjeseca je izašao iz zatvora nakon što je osuđen na devet godina i tri mjeseca zatvora, saznaje “Blic”.

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu iz 2018. godine, koja je iste godine postala pravosnažna, preinačene su kazne iz ranijih postupaka.

Riječ je o presudama:

Prvog osnovnog suda u Beogradu iz 2017. godine, kojom je osuđen na četiri mjeseca zatvora zbog neovlašćenog držanja opojnih droga,

Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog četiri razbojništva,

kao i Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora zbog teške krađe i četiri razbojništva.

Na osnovu tih presuda, Krstiću je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od devet godina i tri mjeseca.

Kaznu je izdržavao u Kazneno-popravnom zavodu “Zabela” u Požarevcu, u periodu od 16. jula 2016. godine do 10. oktobra 2025. godine, kada je, po isteku kazne, pušten na slobodu.

Izbo ženu pred unukom

Podsjetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27. decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobjegao u nepoznatom pravcu.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, povrijeđena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, ljekari su konstatovali povrede i ona je smještena u Odjeljenje intenzivne njege gdje ljekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Uhapšen u Rakovici

Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obavijeste.

Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živio, a kada ga je policajac pitao: “Šta uradi to čovječe”, osumnjičeni je odgovorio: “Ja sam narkoman i HIV pozitivan”.

Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica, Tihomir je izašao iz KPZ “Zabela” prije oko dva mjeseca.

Živio sa djevojkom

Prema nezvaničnim saznanjima, Tihomir je u Rakovici živio sa djevojkom koja je iznajmila stan.

Komšije su ispričale da je Tihomir uvijek spuštao glavu kada bi prolazio pored njih i da je uvijek nosio ili kapu ili kačket, prenosi Blic.