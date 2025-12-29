Krstić u zatvoru proveo 9 godina, tek što je izašao izbo ženu: Evo zbog čega je robijao

Izvor:
Blic
29.12.2025
17:16
Komentari:0
Tihomir Krstić (46) je uhapšen juče nakon 24-časovne policijske potrage budući da je napao ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu i nanio joj devet ubodnih rana.
On je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih djela, najčešće razbojništva i krađa, a prije samo dva mjeseca je izašao iz zatvora nakon što je osuđen na devet godina i tri mjeseca zatvora, saznaje “Blic”.
Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu iz 2018. godine, koja je iste godine postala pravosnažna, preinačene su kazne iz ranijih postupaka.
Hronika
Objavljen snimak hapšenja krvnika koji je izbo baku
Prvog osnovnog suda u Beogradu iz 2017. godine, kojom je osuđen na četiri mjeseca zatvora zbog neovlašćenog držanja opojnih droga,
Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog četiri razbojništva,
kao i Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora zbog teške krađe i četiri razbojništva.
Na osnovu tih presuda, Krstiću je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od devet godina i tri mjeseca.
Kaznu je izdržavao u Kazneno-popravnom zavodu “Zabela” u Požarevcu, u periodu od 16. jula 2016. godine do 10. oktobra 2025. godine, kada je, po isteku kazne, pušten na slobodu.
Hronika
Ovo je Tihomir Krstić (44): Monstrum koji je baku izbo nožem pred unukom
Podsjetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27. decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.
Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobjegao u nepoznatom pravcu.
Prema našim nezvaničnim saznanjima, povrijeđena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.
Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, ljekari su konstatovali povrede i ona je smještena u Odjeljenje intenzivne njege gdje ljekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.
Društvo
Tihomir kao dijete nagazio na dvije mine: Vidio sam da nemam šake i osjetio nevjerovatnu vrućinu
Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obavijeste.
Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živio, a kada ga je policajac pitao: “Šta uradi to čovječe”, osumnjičeni je odgovorio: “Ja sam narkoman i HIV pozitivan”.
Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.
Prema nezvaničnim saznanjima Blica, Tihomir je izašao iz KPZ “Zabela” prije oko dva mjeseca.
Prema nezvaničnim saznanjima, Tihomir je u Rakovici živio sa djevojkom koja je iznajmila stan.
Komšije su ispričale da je Tihomir uvijek spuštao glavu kada bi prolazio pored njih i da je uvijek nosio ili kapu ili kačket, prenosi Blic.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h1
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
19
19
19
19
19
15
19
13
19
10
Trenutno na programu