Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

ATV

19.01.2026

11:30

0
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској
Foto: Pixabay

Bijeljina bilježi sjajne vijesti na samom početku 2026. godine.

U lokalnom porodilištu vlada pravi “bejbi bum”.

Od prvog januara do danas rođeno je više od 40 beba.

Ljekari i medicinsko osoblje ističu zadovoljstvo zbog povećanog broja porođaja, nadajući se da će se ovaj pozitivan trend nastaviti tokom cijele godine.

Bejbi bum

Bijeljina

