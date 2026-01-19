Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

Izvor:
ATV
19.01.2026
11:30
Bijeljina bilježi sjajne vijesti na samom početku 2026. godine.
U lokalnom porodilištu vlada pravi “bejbi bum”.
Od prvog januara do danas rođeno je više od 40 beba.
Ljekari i medicinsko osoblje ističu zadovoljstvo zbog povećanog broja porođaja, nadajući se da će se ovaj pozitivan trend nastaviti tokom cijele godine.
