Željka Cvijanović uputila saučešće španskom kralju, premijeru i narodu Španije

Izvor:
SRNA
19.01.2026
11:21
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom teške željezničke nesreće koja je odnijela nevine živote i izazvala duboku tugu, uputila je telegram saučešća kralju Felipeu Šestom, premijeru Pedru Sančezu i narodu Španije.
"Dijelimo bol sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije i upućujemo najiskrenije saosjećanje svima koji su povrijeđeni. U ovim teškim i bolnim trenucima, naše misli su sa građanima Španije, čija snaga, jedinstvo i solidarnost predstavljaju izvor utjehe pred ovom teškom tragedijom", istakla je Cvijanović.
Scena
Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta
U željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina, poginulo je najmanje 39 osoba, a broj povređenih povećan je na 73, od kojih je 24 u teškom stanju.
Nesreća se dogodila sinoć u gradu Adamus, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosjek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i taj voz iskoči iz šina.
Zanimljivosti
2 h0
Hronika
2 h0
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
4 h8
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Trenutno na programu