Željka Cvijanović uputila saučešće španskom kralju, premijeru i narodu Španije

SRNA

19.01.2026

11:21

Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom teške željezničke nesreće koja je odnijela nevine živote i izazvala duboku tugu, uputila je telegram saučešća kralju Felipeu Šestom, premijeru Pedru Sančezu i narodu Španije.

"Dijelimo bol sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije i upućujemo najiskrenije saosjećanje svima koji su povrijeđeni. U ovim teškim i bolnim trenucima, naše misli su sa građanima Španije, čija snaga, jedinstvo i solidarnost predstavljaju izvor utjehe pred ovom teškom tragedijom", istakla je Cvijanović.

Мирослав Мика Алексић

Scena

Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

U željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina, poginulo je najmanje 39 osoba, a broj povređenih povećan je na 73, od kojih je 24 u teškom stanju.

Nesreća se dogodila sinoć u gradu Adamus, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosjek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i taj voz iskoči iz šina.

Željka Cvijanović

