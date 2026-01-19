Vrijeme na Bogojavljenje pokazuje kakva će biti cijela godina

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Bogojavljenje, jedan od osam najvećih hrišćanskih praznika, kojim se obilježava uspomena na krštenje Isusa Hrista u rijeci Jordanu.

Bogojavljenje spada u red nepokretnih praznika i svake godine se slavi 19. januara. Prema biblijskom predanju, prilikom krštenja Isusa, koje je obavio Jovan Krstitelj, Bog se prvi put javio u tri lica: kao Otac, Sin i Sveti Duh, čime je ozvaničeno hrišćanstvo.

Hronika Nevjerovatna zapljena: Banjalučanin prijavljen za nasilje, pronađen cijeli arsenal

Veliko vodoosvećenje

Glavno obilježje današnjeg praznika je veliko vodoosvećenje. U svim hramovima vrši se molitveni obred kojim se voda osveštava i dobija status svetinje.

Bogojavljenska vodica: Vjeruje se da je ova voda neraspadljiva i ljekovita. Vjernici je uzimaju u crkvama, odnose domovima i čuvaju tokom cijele godine. Koristi se za kropljenje prostorija i pije se u posebnim prilikama radi zdravlja.

Pozdrav: Od jutros pa do kraja dana, vjernici se pozdravljaju isključivo riječima „Bog se javi!“, uz otpozdrav „Vaistinu se javi!“.

Scena Lepa Brena progovorila o potomstvu i njenim pogledima na majčinstvo

Plivanje za Časni krst

Danas se širom gradova i mjesta održavaju tradicionalne trke za Časni krst.

Prema pravilima, plivači se takmiče na stazi dugoj 33 metra, što predstavlja broj godina Hristovog zemaljskog života.

Iako trka ima pobjednika, ona prvenstveno simbolizuje pobjedu duha nad tijelom i spremnost na žrtvu.

Narodna vjerovanja o vremenskim prilikama

Bogojavljenje je u narodu poznato i kao dan za „vremensku prognozu“ za cijelu godinu. Prema narodnim meteorološkim zapažanjima:

Ukoliko je današnji dan hladan i ima mraza, vjeruje se da će godina biti rodna i berićetna.

Svijet Putin se okupao u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja

Vedro vrijeme, s druge strane, najavljuje sušnu godinu sa manjkom padavina.

Ukoliko danas pada kiša, narodno predanje predviđa godinu sa dosta vlage i poplava.

Današnjim praznikom završavaju se takozvani „nekršteni dani“, koji počinju na Božić, a od sutrašnjeg dana, Sabora Svetog Jovana Krstitelja, prestaju ograničenja u pogledu obavljanja vjenčanja i krštenja.