Danas je najdepresivniji dan u godini: Ovaj ponedjeljak je kritičan zbog više razloga

19.01.2026

10:56

Дјевојка у празничној депресији
Foto: Leeloo The First/Pexels

Plavi ponedjeljak (Blue Monday) smatra se "najdepresivnijim" danom u godini, a "obilježava" se trećeg ponedjeljka u januaru. On se odnosi na postprazničnu depresiju.

Britanski psiholog Klif Arnal je 2005. smislio pojam Plavi ponedjeljak, ali bitno je naglasiti da on nema naučno utemeljenje. Osmišljen je kao dio marketinške kampanje za turističku agenciju koja je željela "utvrditi" najdepresivniji dan u godini. Arnal je zatim naveo da treći ponedjeljak u januaru odgovara ovom opisu.

Iako Plavi ponedjeljak nije zasnovan na kliničkim podacima, depresija i razočarenje koju mnogi ljudi povezuju s njim mogu se činiti vrlo stvarnim.

Ljekarka Kristine Kravford je, između ostalog navela da kraj prazničnog perioda, povratak na posao i hladno vrijeme loše utiče na ljude i da oni pomisle da se nemaju čemu radovati proljeću. Tu je i finansijski pritisak.

"Ljudi potroše mnogo novca u decembru, a onda u januaru gledaju bankovne izvode. Ne samo da se osjećate loše što morate nadoknađivati ​​propušteno na poslu, već postoji i veći finansijski pritisak za neke ljude koji moraju nadoknaditi gubitak od praznične potrošnje", objasnila je.

Ukoliko ste krajem prošle godine obećali da ćete u januaru početi raditi na nekim stvarima kako biste poboljšali svoj život, a još uvijek se niste počeli baviti time, počinjete se osjećati depresivno.

Kako biste poboljšali svoje raspoloženje, Kavford savjetuje da pravite pauze od rada koliko god ste to u mogućnosti, kontaktirate bliske osobe i budete fizički aktivni, čak i ako je to samo šetnja.

"Imajte malo milosti prema sebi. Postavite realna očekivanja u vezi sa svojom dnevnom rutinom i rasporedom i neka se ona vremenom grade i proširuju, ali pobrinite se da budete realni u vezi s tim", napomenula je.

depresija

plavi ponedeljak

