Da li je bolje tuširati se ujutru ili uveče?

Tuširanje je svakodnevna navika, ali mnogi se vječito pitaju: da li je bolje započeti dan jutarnjim tuširanjem ili ga završiti večernjim?

Kako navodi Health, odgovor nije tako jednostavan i zavisi od vaših preferencija i načina života, jer oba imaju svoje prednosti.

"Ne postoji univerzalno rješenje. Jutarnje tuširanje može biti odličan način za buđenje, poboljšanje cirkulacije i osvježavajući početak dana, posebno ako ste skloni noćnom znojenju. S druge strane, noćno tuširanje pomaže u ispiranju znoja, zagađenja, kreme za sunčanje i ostataka iz okoline", navodi dermatološkinja Hana Kopelman.

Jutarnje tuširanje

Dermatološkinja En Andrienko kaže da jutarnje tuširanje može poboljšati cirkulaciju, razbuditi vas i ukloniti znoj nakon spavanja.

Jutarnji tuš može da vam pomogne da započnete dan osjećajući se osvježeno i puni energije. Prema istraživanju Sleep Foundation, 73,3 odsto ljudi kaže da se osjeća osvježeno ili energično nakon jutarnjeg tuširanja.

Takođe, jutarnje tuširanje poboljšava cirkulaciju, smanjuje upalu i ublažava bol, posebno ako završite hladnijom vodom prije izlaska.

Noćno prevrtanje i okretanje u krevetu može ujutro da ostavi zapetljanu kosu, ali jutarnji tuš može da pomogne da frizura bude uredna. Ako se znojite tokom spavanja, jutarnje tuširanje može da smanji tjelesni miris i pomogne vam da se osjećate čisto i osvježeno.

Tuširanje ujutro takođe pomaže u smanjenju natečenosti kože i priprema je za brijanje ili šminkanje.

Nedostaci jutarnjeg tuširanja

Iako je jutarnji tuš odličan za početak dana, postoje i mane.

Ako dajete prioritet jutarnjem tuširanju, nakupine prljavštine, znoja, peludi, kreme za sunčanje i zagađenja tokom dana ostaju na vašoj koži i u krevetu dok spavate.

Sa aspekta zdravlja kože, dermatološkinja Kopelman kaže da više preferira noćno tuširanje kako bi se spriječilo nakupljanje koje može da začepi pore ili izazove iritaciju.

Šta se dešava ako se tuširate svaki dan?

Ako vaše jutarnje tuširanje uključuje svakodnevno pranje kose šamponom i oblikovanje toplinom, to može da optereti kosu, posebno ako je već sklona lomljenju. Dermatolozi kažu da suvoj ili teksturiranoj kosi možda nije potrebno svakodnevno pranje.

Večernje tuširanje

Topao večernji tuš može da vam pomogne da se opustite i smirite, signalizirajući mozgu da je vrijeme za odmor. Možete isprati prljavštinu i ostatke dana i zaspati čisti. Čak i ako tuširanje praktikujete ujutro, važno je da imate i večernju rutinu za lice.

Večernji tuš je poznat po tome što poboljšava san i pomaže opuštanju. Noćno tuširanje podstiče brži pad tjelesne temperature i signalizira mozgu da je vrijeme za spavanje.

Tuširanje noću takođe podstiče higijenu kože jer uklanja sve – od kreme i šminke do zagađenja i peludi. Takođe smanjuje iritaciju i pojavu akni.

Koža se obnavlja tokom noći, pa nanošenje hidratantne kreme nakon tuširanja može da podrži zdravlje kože, zadržavanje vlage i hidrataciju.

Nedostaci večernjeg tuširanja

Iako je večernji tuš odličan za opuštanje, postoje i mane.

Ako perete kosu, odlazak u krevet sa mokrom kosom može da izazove trenje ili čak gljivične probleme na vlasištu ako se kosa ne osuši pravilno. Takođe, može zahtjevati dodatno vrijeme, posebno ako je potrebno osušiti kosu.