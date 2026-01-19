Logo
U požaru u stanu poginula starija žena

Izvor:

Radio Sarajevo

19.01.2026

07:52

У пожару у стану погинула старија жена
Foto: Tanjug/AP

Sinoć, 18. januara u kasnim noćnim satima došlo je do požara u stanu u Opštini Centar u Sarajevu.

Požar se desio u 23:50 sati, u ulici Mejtaš.

"Tom prilikom je smrtno stradala žena 1939. godište", potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Društvo

MUP Srpske realizuje akciju: Pozvali na dodatan oprez

Smrt je konstatovao ljekar Hitne pomoći.

Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a jutros, 19. januara će biti obavljen uviđaj, saopćeno je iz MUP-a KS, prenosi radiosarajevo.ba.

