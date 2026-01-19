U požaru u stanu poginula starija žena

Izvor:
Radio Sarajevo
19.01.2026
07:52
Komentari:0
Sinoć, 18. januara u kasnim noćnim satima došlo je do požara u stanu u Opštini Centar u Sarajevu.
Požar se desio u 23:50 sati, u ulici Mejtaš.
"Tom prilikom je smrtno stradala žena 1939. godište", potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.
Društvo
MUP Srpske realizuje akciju: Pozvali na dodatan oprez
Smrt je konstatovao ljekar Hitne pomoći.
Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a jutros, 19. januara će biti obavljen uviđaj, saopćeno je iz MUP-a KS, prenosi radiosarajevo.ba.
Hronika
12 h0
Hronika
12 h0
Hronika
12 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
Najčitanije
08
53
08
53
08
48
08
47
08
43
Trenutno na programu