U požaru u stanu poginula starija žena

Sinoć, 18. januara u kasnim noćnim satima došlo je do požara u stanu u Opštini Centar u Sarajevu.

Požar se desio u 23:50 sati, u ulici Mejtaš.

"Tom prilikom je smrtno stradala žena 1939. godište", potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.

Smrt je konstatovao ljekar Hitne pomoći.

Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a jutros, 19. januara će biti obavljen uviđaj, saopćeno je iz MUP-a KS, prenosi radiosarajevo.ba.