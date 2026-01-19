Kome su zvijezde naklonjene danas?

Ovan

Danas se fokusirajte na dugoročne ciljeve i ne trošite energiju na sitne rasprave sa saradnicima. U ljubavi vas očekuje mirnije popodne, dok bi slobodni mogli osjetiti leptiriće zbog nekoga koga sretnu u šetnji. Pijte više vode.

Bik

Očekuje vas priliv kreativne energije pa je idealan trenutak da se posvetite hobiju koji ste zapostavili. Partner će cijeniti vašu pažnju, dok slobodni mogu ući u zanimljiv flert sa nekim ko je povezan sa njihovim poslom. Obratite pažnju na ishranu.

Blizanci

Moguć je važan poziv ili vijest koja će vam promijeniti planove za ostatak dana. U vezi je ključna otvorena komunikacija o planovima za budućnost, a slobodni će sijati u većem društvu. Pronađite vrijeme za tišinu.

Rak

Danas je dan za odmor i povlačenje u sopstveni mir kako biste napunili baterije. Sa partnerom izbjegavajte teme vezane za finansije, dok slobodni mogu očekivati neočekivan poziv od stare simpatije. Čuvajte grlo.

Lav

Vaša harizma je na vrhuncu, pa iskoristite ovaj dan za pregovore ili ostavljanje dobrog prvog utiska. Zauzeti će uživati u romantičnoj atmosferi, a slobodni bi mogli upoznati nekoga ko će ih fascinirati inteligencijom. Smanjite kofein.

Djevica

Povedite računa o detaljima na poslu, jer bi vam neka sitna greška mogla oduzeti previše vremena. U odnosu sa partnerom biće vam potrebna podrška, dok slobodni ulaze u period stabilne komunikacije sa nekim iz okruženja. Boravite na svježem vazduhu.

Vaga

Danas je akcenat na društvenom životu i povezivanju sa ljudima koji dijele vaša interesovanja. Partner može pokazati znake ljubomore, pa budite taktični, dok slobodne očekuje uzbudljivo poznanstvo. Unosite više vitamina.

Škorpija

Osjećate snažnu ambiciju, ali nemojte donositi nagle odluke u vezi sa promjenom karijere. Emotivni odnosi biće prožeti strašću, dok slobodni privlače osobu koja im je dugo bila nedostižna. Vrijeme je za fizičku aktivnost.

Strijelac

Planiranje putovanja ili učenje nečeg novog donijeće vam veliku radost i osjećaj slobode. U ljubavi vlada harmonija i uzajamno poštovanje, a slobodni će privući pažnju nekoga ko je veoma nekonvencionalan. Pijte biljne čajeve.

Jarac

Budite oprezni sa troškovima i izbjegavajte nepotrebne investicije tokom današnjeg dana. Partneru je potrebna vaša praktična pomoć, dok slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome iz kruga poznanika. Više se istežite.

Vodolija

Danas ćete biti centar zbivanja i svi će tražiti vaš savjet ili mišljenje o važnoj temi. U vezi su mogući sitni nesporazumi oko organizacije dana, dok će slobodne Vodolije dobiti kompliment od osobe od koje to ne očekuju. Potreban vam je san.

Ribe

Prepustite se intuiciji, jer će vas ona danas nepogrešivo voditi kroz komplikovane situacije. Zauzeti će uživati u nježnosti, dok slobodni mogu započeti romansu koja će se razvijati polako, ali sigurno. Slušajte muziku koja vas opušta.