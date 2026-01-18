Logo
Od sutra se život mijenja za ova dva znaka: Dobiće brdo para

Magazin novosti

18.01.2026

12:22

Од сутра се живот мијења за ова два знака: Добиће брдо пара
Foto: Pexels

Koliko puta ste se posljednjih nedjelja osjećali zaglavljeno, pitajući se zašto baš vama život stavlja prepreke pred noge? Od ovog ponedjeljka energija se mijenja na način koji mnogi nisu očekivali. Dok većina ljudi priprema još jednu tešku radnu sedmicu, zvijezde su spremile preokret koji donosi iznenađujuće olakšanje.

Astrolozi vijekovima ističu da postoje rijetki momenti kada se kosmičke sile usklađuju i „ispravljaju račune“. Upravo sada ulazimo u jedan od tih perioda. Nije slučajnost što dolazi olakšanje za ova dva horoskopska znaka– radi se o nagradi za strpljenje, trud i dobra dela koja su dugo ostajala neprimjećena.

Олга Даниловић

Tenis

Olga Danilović bolja od Venus Vilijams

Rak

Prvi znak koji ulazi u period emotivnog i životnog rasterećenja su Rakovi. Oni su dugo nosili teret tuđih problema i emotivnih opterećenja, često osjećajući da svaki napor vodi ka dodatnim preprekama. Od ovog ponedjeljka situacija se naglo mijenja. Vrata koja su godinama bila zatvorena konačno se otvaraju. Rakovi mogu očekivati vijesti ili rješenja koja brišu brige i donose osjećaj sigurnosti i emotivne stabilnosti. Zvijezde ukazuju da dolazi period smirenja, kada će energija konačno biti u njihovu korist.

Jarac

Drugi znak koji dobija kosmičku nagradu su Jarčevi. Čak i oni najotporniji Jarčevi osjećali su pritisak i iscrpljenost u prethodnom periodu. Poslovni zastoji, osjećaj neprepoznatosti i frustracija postaju prošlost.

Градишка

Gradovi i opštine

Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

Univerzum sada prekida niz nepovoljnih okolnosti i donosi zasluženo priznanje. Trud uložen u tišini konačno će dobiti vidljive rezultate, a često i materijalnu potvrdu. Finansijski priliv koji je ranije kasnio stiže u savršenom trenutku, oslobađajući prostor za ljubav, uživanje i uživanje u plodovima sopstvenog rada.

