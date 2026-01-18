Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

U teslićkim prigradskim naseljima danas je došlo do zastoja i otežane isporuke vode za piće zbog kvara na upravljačkoj – elektronskoj jedinici fabrike vode, a nadležne ekipe su na terenu i otklanjaju rad, saopšteno je iz Gradske uprave.

Iz Gradske uprave navode da se u toku dana očekuje stabilizacija sistema i ponovno uspostavljanje snabdijevanja vodom za piće i da su za građane do tada obezbijeđene cisterne sa vodom.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević uputio je izvinjenje korisnicima jer su problemi sa nestankom vode i smanjenim pritiskom učestali u prigradskim naseljima.