Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

Konačno će Hercegovina imati svog predstavnika u Vladi Republike Srpske. Gačanin Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu predložen je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
Mandatar Savo Minić je rekao da je Mastilović nestranačka ličnost.
Istini za volju, Mastilović već godinama ne živi u rodnom Gacku.
Posljednji ministar u Vladi Republike Srpske iz Hercegovine bio je Radivoje Bratić prije više od petnaest godina.
Takođe, aktuelni ministar prosvjete Borivoje Golubović vodi porijeklo iz Hercegovine, ali u njoj nikada nije živio.
Konačno će Hercegovina imati svog predstavnika u Vladi Republike Srpske. Gačanin Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu predložen je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje. pic.twitter.com/kvLttgMZT7— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) January 17, 2026
