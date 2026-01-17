Logo
Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

Autor:

Bojan Nosović

17.01.2026

17:54

Херцеговина добија представника у Влади Српске

Konačno će Hercegovina imati svog predstavnika u Vladi Republike Srpske. Gačanin Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu predložen je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Mandatar Savo Minić je rekao da je Mastilović nestranačka ličnost.

Istini za volju, Mastilović već godinama ne živi u rodnom Gacku.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

Posljednji ministar u Vladi Republike Srpske iz Hercegovine bio je Radivoje Bratić prije više od petnaest godina.

Takođe, aktuelni ministar prosvjete Borivoje Golubović vodi porijeklo iz Hercegovine, ali u njoj nikada nije živio.

Vlada Republike Srpske

Hercegovina

