Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

Konačno će Hercegovina imati svog predstavnika u Vladi Republike Srpske. Gačanin Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu predložen je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Mandatar Savo Minić je rekao da je Mastilović nestranačka ličnost.

Istini za volju, Mastilović već godinama ne živi u rodnom Gacku.

Posljednji ministar u Vladi Republike Srpske iz Hercegovine bio je Radivoje Bratić prije više od petnaest godina.

Takođe, aktuelni ministar prosvjete Borivoje Golubović vodi porijeklo iz Hercegovine, ali u njoj nikada nije živio.