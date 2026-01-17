Baku iz Gradiške proglasili mrtvom, pa je "oživjeli" na dan sahrane

Porodica u Gradišci je u petak, 2. januara obaviještena da je član njihove porodice, odnosno baka, preminula u Bolnici Gradiška, da bi se na dan sahrane ispostavilo da je došlo do zabune.

Rodbina je pokrenula pripreme, kontaktirala pogrebno preduzeće i odredila dan sahrane za ned‌jelju, 4. januara u 12.30 na groblju u Brestovčini, a onda je uslijedio šok.

Na dan zakazanog ukopa angažovano je lice iz pogrebnog preduzeća da preuzme tijelo pokojnice iz bolnice, i tada je klupko počelo da se odmotava. U evidenciji u mrtvačnici nije bilo osobe koju je trebalo preuzeti lice iz pogrebnog preduzeća. Daljim provjerama je utvrđeno da je žena živa i da se nalazi na jednom od od‌jela.

Međutim, u poned‌jeljak, 5. januara oko 12 časova iz bolnice je uslijedio novi poziv rodbini da je ženska osoba zaista preminula, te je rodbina po drugi put pripremila sve za sahranu koja je obavljena dan kasnije, u utorak, 6. januara u 14 časova na gradskom groblju u Brestovčini.

Naime, po gradu su se na oglasnim tablama za kratko vrijeme našle dvije smrtovnice na kojima je ista osoba, što je kod građana izazvalo nevjericu i pitanje da li je riječ o nečijoj neslanoj šali.

Prema prvim informacijama, došlo je do zabune, što je izazvalo ozbiljne posljedice po porodicu koja je prošla kroz ogroman psihički stres, ali je još veći problem izbjegnut jer rodbina u prvom navratu nije preuzela pogrešnu pokojnicu i sahranila je.

Ovaj slučaj samo je pokazatelj da iz bezazlenih situacija može doći do ozbiljnih problema ukoliko je komunikacija loša, ili netačna prema onome gd‌je je usmjerena, prenosi Mikro mreža.