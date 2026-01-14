Logo
Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

14.01.2026

22:24

Бањалука, загађење ваздуха
Foto: ATV

Iako je vazduh u ovoj opštini bio zagađen i tokom prethodnih sedmica, večeras je zabilježen nagli porast koncentracija PM2.5 čestica, posebno u večernjim satima.

Koncentracija je dostigla alarmantnih 798, što spada u kategoriju izuzetno opasnog zagađenja.

Prema ranijim navodima nadležnih, problem zagađenja sumpor-dioksidom (SO₂) u Kaknju je u velikoj mjeri saniran kroz tehničke i organizacione mjere. Međutim, fokus zagađenja se sada prebacio na PM2.5 čestice, koje trenutno predstavljaju najveći rizik po zdravlje stanovništva.

Visoke vrijednosti zagađenja večeras su zabilježene i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Prema podacima organizacije Eko akcija, koncentracije PM2.5 iznosile su: Visoko 437, Sarajevo 269, Travnik 265, Prijedor 264, Banjaluka 258, Tuzla 213, Maglaj 210 i Zenica 208.

Nadležne institucije i zdravstveni stručnjaci preporučuju građanima, posebno djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, da izbjegavaju boravak na otvorenom i smanje fizičke aktivnosti dok traje ovako visok nivo zagađenja.

