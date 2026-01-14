Kako pravilno njegovati ružu zimi?

Pravilna zimska njega ruža ključna je ako želite da vaše biljke ostanu zdrave i da lijepo cvjetaju u proljeće.

Stručnjaci upozoravaju da se određeni koraci ne smiju preskakati ukoliko želite da izbjegnete bolesti i slab rast kada stigne toplije vrijeme.

Srbija NIS započinje izgradnju solarne elektrane

Jedan od najvažnijih koraka jeste redovno uklanjanje oštećenih i bolesnih listova i izdanaka prije nego što nastupe jači mrazevi. Oštećeni dijelovi biljke mogu biti izvor gljivičnih i bakterijskih oboljenja, pa njihovo uklanjanje značajno smanjuje rizik od širenja infekcija tokom hladnog perioda.

Pored toga, stručnjaci preporučuju da se zemljište oko ruža obogati organskim materijama, poput komposta ili dobro zgorelog stajnjaka. To pomaže da se poboljša struktura zemlje, zadrži vlaga i poveća otpornost biljaka na stresne zimske uslove, prenosi Najžena.

Zaštita od smrzavanja

Zaštita biljaka od niskih temperatura takođe je veoma važna. Preporučuje se malčiranje oko baze biljke slojem organskog materijala kako bi se korenje zaštitilo od smrzavanja. Ovo je naročito važno u područjima gdje temperature često padaju ispod nule.

Svijet Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Stručnjaci ističu da je pravovremeno orezivanje takođe od velikog značaja, ali da ga treba obaviti pažljivo i u skladu sa vrstom ruža koje gajite. Nepravilno orezivanje može oslabiti biljku i učiniti je podložnijom bolestima.

Ako se ovi koraci zanemare, postoji veći rizik da ruže u proljeće pokažu znake bolesti, slabije cvjetaju ili čak potpuno propadnu. Zato je važno da im već sada posvetite dovoljno pažnje, kako biste u proljeće imali zdrave i bujne biljke.