Logo
Large banner

Kako pravilno njegovati ružu zimi?

14.01.2026

21:51

Komentari:

0
Како правилно његовати ружу зими?

Pravilna zimska njega ruža ključna je ako želite da vaše biljke ostanu zdrave i da lijepo cvjetaju u proljeće.

Stručnjaci upozoravaju da se određeni koraci ne smiju preskakati ukoliko želite da izbjegnete bolesti i slab rast kada stigne toplije vrijeme.

Нис-28112025

Srbija

NIS započinje izgradnju solarne elektrane

Jedan od najvažnijih koraka jeste redovno uklanjanje oštećenih i bolesnih listova i izdanaka prije nego što nastupe jači mrazevi. Oštećeni dijelovi biljke mogu biti izvor gljivičnih i bakterijskih oboljenja, pa njihovo uklanjanje značajno smanjuje rizik od širenja infekcija tokom hladnog perioda.

Pored toga, stručnjaci preporučuju da se zemljište oko ruža obogati organskim materijama, poput komposta ili dobro zgorelog stajnjaka. To pomaže da se poboljša struktura zemlje, zadrži vlaga i poveća otpornost biljaka na stresne zimske uslove, prenosi Najžena.

Zaštita od smrzavanja

Zaštita biljaka od niskih temperatura takođe je veoma važna. Preporučuje se malčiranje oko baze biljke slojem organskog materijala kako bi se korenje zaštitilo od smrzavanja. Ovo je naročito važno u područjima gdje temperature često padaju ispod nule.

Француска

Svijet

Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Stručnjaci ističu da je pravovremeno orezivanje takođe od velikog značaja, ali da ga treba obaviti pažljivo i u skladu sa vrstom ruža koje gajite. Nepravilno orezivanje može oslabiti biljku i učiniti je podložnijom bolestima.

Ako se ovi koraci zanemare, postoji veći rizik da ruže u proljeće pokažu znake bolesti, slabije cvjetaju ili čak potpuno propadnu. Zato je važno da im već sada posvetite dovoljno pažnje, kako biste u proljeće imali zdrave i bujne biljke.

Podijeli:

Tagovi:

ruža

Cvijeće

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Republika Srpska

Đokić: Republika Srpska za unapređenje zdravstvenog sistema

53 min

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Svijet

Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

54 min

0
Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

Društvo

Praznik koji šalje veliku opomenu: Ako izgovorite ovo, cijela godina će biti loša

55 min

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Scena

Danica Ristovski pobjesnila zbog pitanja o razvodu

1 h

0

Više iz rubrike

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

Savjeti

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

2 h

0
Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера

Savjeti

Evo kako da otkrijete da li ste zavisnik od šećera

4 h

0
Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Savjeti

Ortoped objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici

7 h

0
Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Savjeti

Jednu stvar obavezno unesite u kuću za Srpsku novu godinu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

24

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

22

15

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

22

13

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

22

09

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

22

06

Kad nam stiže prvi retrogradni Merkur ove godine? Dobro se pripremite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner