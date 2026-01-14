Đokić: Republika Srpska za unapređenje zdravstvenog sistema

Izvor:
ATV
14.01.2026
21:40
Komentari:1
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da Republika Srpska ostaje opredijeljena za unapređenje zdravstvenog sistema, jačanje uslova rada i kontinuirana ulaganja u zdravstvene ustanove, s ciljem obezbjeđivanja kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za sve građane.
Đokić je danas prisustvovao obilježavanju krsne slave Bolnice u Brčkom Svetog Vasilija Velikog i tom prilikom istakao da su zdravstveni radnici jedan od stubova društva, te da njihova posvećenost, humanost i odgovornost zaslužuju puno poštovanje i podršku institucija.
"Ministar je čestitao slavu radnicima ove zdravstvene ustanove i zahvalio na posvećenom radu u službi zdravlja građana", saopšteno je iz Socijalističke partije, čiji je Đokić predsjednik.
Đokić je zaposlenima u bolnici Brčko poželio dobro zdravlje, profesionalni uspjeh i da i ubuduće, uz zaštitu Svetog Vasilija Velikog, nastave da odgovorno i požrtvovano obavljaju svoj poziv.
Slava Sveti Vasilije Veliki tradicionalno se proslavlja kao duhovni i zajednički praznik zaposlenih, pacijenata i prijatelja bolnice, uz molitveno slavlje i zajedničko okupljanje.
Bolnica u Brčkom slavi ovu krsnu slavu od 1993. godine, uz molitve, lomljenje slavskog kolača i druženje zaposlenih, navodi se u saopštenju.
