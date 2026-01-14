Više cijene participacije u Srpskoj

Od početka ove godine došlo je do povećanja cijena participacije na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, te za usluge u službama hitne pomoći za nehitna stanja, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske.

Inicijator povećanja cijena bio je Aktiv direktora zdravstvenih ustanova. Kažu, nije to ništa strašno, jer više od 50 odsto građana ne plaća participacije, pa poskupljenje nije toliki udar.

"Obzirom da participacija nije podignuta 20 godina a da je plata odnosno sve druge usluge poskupile sto posto da je cijena u domovima zdravlja bila marka i podignuta na marku i po, besmisleno je da dan u bolnici platite 9 KM i zbog toga je i podignuto", obrazlaže predsjednik Aktiva direktora javnih zdravstvenih ustanova Ivan Popović.

Od obesmislenih 9 KM po danu, građani će sada plaćati 25, što je povećanje od oko 170 odsto. Potrošači poručuju - to je samo jedan segment jer ostale usluge nisu uvršene kada pacijent mora ostati u bolnici.

"Nije ovo samo iznos koji ćemo platiti nego sve od lijekova po listama koje mnogi sugrađani neće razumjeti ni šta plaćaju na kraju kad dobiju račun, kada izađu iz bolnice zato što se tu još drugih usluga nakupi", kazala je predsjednik udruženja potrošača „DON“ Prijedor Murisa Marić.

Koliko smo poskupljenja od 1.januara dosad imali, ovo nam zaista nije trebalo, kažu građani.

"Stvarno nemam komentar na taj segment našeg društva da se vrši pritisak i ovako naše zdravstvo bori se da daje kvalitetne usluge našem stanovništvu", "Što se tiče toga želim svim građanima da ne dođu do bolnice a kad dođu do bolnice teško njima", ističu građani.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja potvrđuju povećanje cijena participacija. U saopštenju objašnjavaju kako će izgledati novi cjenovnik.

"Participacija za bolničko liječenje plaća se najviše za 14 dana i iznosi 25 KM po danu, odnosno 12 dana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i plaća se 30 KM po danu, bez obzira na ukupan broj dana provedenih u bolnici. Primjera radi, ako je osiguranik hospitalizovan 25 dana u UKC RS, participaciju će platiti samo za 12 dana. Pacijent bez obzira koliko dugo leži u bolnici i koje usluge da mu se pružaju ne može da plati veći iznos od 370 KM", ističu iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

S novim cijenama, nekako na margine otišla je najava Fonda zdravstvenog osiguranja da od 1. januara finansira više od 20 novih zdravstvenih usluga, dijagnostiku i rano otkrivanje brojnih oboljenja.