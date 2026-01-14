Kovačević: Sramna Cerićeva poruka - najteži napad na identitet konstitutivnog srpskog naroda

Sramna poruka Mustafe Cerića kako u BiH treba osnovati nekakvu "bosansku pravoslavnu crkvu", u suštini je poruka Srbima u Republici Srpskoj i u BiH da nisu Srbi, što je najteži napad na identitet jednog konstitutivnog naroda, ocijenio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"U Republici Srpskoj i u BiH žive pravoslavni Srbi, a ne žive i nikada nisu živjeli nikakvi `bosanci pravoslavci`", istakao je Kovačević u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Kovačević ukazuje da su ovakve sramne poruke još opasnije ukoliko se uzme u obzir da ih sigurno nije slučajno uputio, ni manje ni više, nego baš bivši poglavar Islamske zajednice u BiH.

"Radikalan odgovor na ovako radikalan napad bilo bi osnivanje `islamske zajednice u Republici Srpskoj`, ali takve gluposti u Srpskoj srećom nikome ne padaju na pamet.

Mi u Srpskoj znamo da ukoliko želite zaslužiti tuđe poštovanje, morate i vi ukazati poštovanje. To je očigledno lekcija koju jadni Cerić nikada neće naučiti", poručio je Kovačević koji je i portparol SNSD-a.