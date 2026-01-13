Nema izborne kampanje za ponovljene izbore. Sve što su političari htjeli da kažu, mogli su da kažu 23. novembra prošle u kampanji za prijevremene izbore, kategorični su iz CIK-a.

"Već su se obratili kampanja je bila ovo su ponovljeni izbori zakon je tu jasan 01,52 02,11 političarima nije jasno kad njima ne odgovara a kad im odgovara onda je sve jasno", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK BiH.

S obzirom na to da CIK nije detaljno objasnio kako da se kandidati ponašaju prije izbora 8. februara, i šta će se tretirati kampanjom, a šta ne, SDS je tražio pojašnjenje od CIK-a. Kažu, još čekaju odgovor.

"Očekujemo odgovor CIK-a jer smatramo da bi bilo fer da postoji neka vrsta kampanje moramo naći način da informišemo naše glasače da izađu na izbore svakako to ne očekujemo od CIK-a da informiše građanstvo da izađu na izbore 01,09 REZ 00,22 mi ne želimo da dođemo u situaciju da budemo kažnjeni zbog poziva prema našim građanima da CIK to tako protumači i da uđemo u takvu vrstu problema", rekao je Željko Raljić, predsjednik GrO SDS.

U Laktašima su izbori poništeni na 24 biračka mjesta, a oko 17 000 glasača imaće pravo da glasa 8.februara. Problem će biti kako sve te glasače obavijestiti na vrijeme da treba da izađu na glasanje i šta će se sve smatrati kršenjem izbornih procesa. Miroslav Bojić kaže, moraće se ići na teren od čovjeka do čovjeka.

"To očigledno vodi ka politički motivisanoj situaciji ali evo završićemo i ove izbore što se tiče Laktaša ništa specijalno sve normalno moramo da obavijestimo birače 02,13 02,57 moramo razgovarati na terenu a voditi računa da nema kampanje ni materijala i sve pojasniti jako je teško i mislim da ovo nema nigdje na svijetu ovako", rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša.

Izbori su poništeni u 17 lokalnih zajednica i na 136 biračkih mjesta, najviše u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Kako će izgledati izbori, nije jasno ni u PDP-u. Ipak, kažu, možda je u ovom momentu važnije ažurirati spiskove birača da se ne ponove ranije greške.

"CIK je objavio da će izbori biti po ranijem centralnom biračkom spisku a bilo je problema i nepravilnosti i stogodišnjaka u Bratuncu i Zvorniku koji su glasali i očigledno da spiskovi nisu ažurirani sa CIPS-om i oni pružaju mogućnost zloupotreba koja se dešavala", rekao je Dragan Milanović iz PDP-a.

Na prijevremenim izborima održanim 23.novembra pobijedio je SNSD-ov Siniša Karan i imao oko 9500 glasova više od SDS-ovog Branka Blanuše. Odluku o ponovnim izborima CIK je donio 31.12. kao novogodišnji poklon. Sad se čeka 600 000 KM koliko je CIK tražio za organizaciju procesa,a da li ćemo i nakon ovih imati još izbora, prije onih u oktobru ove godine,obavijestiće nas CIK.