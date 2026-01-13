Logo
Dodik: Nastupajuća godina da bude godina stabilnosti, uspjeha i zajedništva

13.01.2026

16:47

Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва
Foto: ATV

Svim građanima Republike Srpske koji Novu godinu slave po julijanskom kalendaru želim da ovaj veliki praznik dočekaju u dobrom zdravlju i raspoloženju i da im nova, 2026. godina donese napredak i blagostanje, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Uz želju da nastupajuća godina bude godina stabilnosti, uspjeha i zajedništva, od srca vam čestitam pravoslavnu Novu godinu. Srećna vam i blagoslovena", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Milorad Dodik

Pravoslavna nova godina

