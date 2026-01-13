Dodik sa episkopom Sergijem: SPC kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda

13.01.2026
15:28
Komentari:2
Uvijek je čast i radost razgovarati sa Njegovim preosveštenstvom, episkopom bihaćko-petrovačkim i rmanjskim Sergijem, u duhu prijateljstva, uzajamnog poštovanja i iskrenog razumijevanja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Srpska pravoslavna crkva kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda, duhovni stub koji ga je sačuvao i osnažio da istraje uprkos brojnim istorijskim iskušenjima", naveo je Dodik na Iksu.
