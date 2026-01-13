Ković: Hrišćanstvo u BiH mnogo starije od islama

Istoričar Miloš Ković poručio je da je hrišćanstvo mnogo starije od islama na teritoriji BiH, a prijedlog bivšeg poglavara Islamske vjerske zajednice Mustafe Cerića o obnovi "bosanske" pravoslavne crkve ocijenio kao nevjerovatno grub gest koji nema istorijsko utemeljenje.

Ković je za Srnu izjavio da je Cerićev istup dio sveopšteg napada na Srpsku pravoslavnu crkvu /SPC/ za koju se zna da je duša srpskog naroda.

- U okviru SPC formiran je srpski nacionalni identitet, ona ga i dan danas čuva i zbog toga takvi juriši na pravoslavnu crkvu i u BiH i u regionu - rekao je Ković.

On je naglasio da, ukoliko Cerić već govori o nekim odvajanjima i nastavljanju neke istorije tobožnje crkve "bosanske", onda bi bilo bolje da predloži da se sama Islamska zajednica podijeli i da se formira neka vrsta bosanske islamske zajednice, a ne da daje ovakve prijedloge SPC.

Ković je podvukao da se poziv Cerića na obnovu "bosanske" pravoslavne crkve ne zasniva na bilo kakvim istorijskim znanjima ili činjenicama, nego je, kako je rekao, posrijedi politikantstvo.

- Naravno, svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove, pa i Cerić, ali svako pozivanje na bilo kakvu istoriju, istorijske činjenice kojima on tobože, potvrđuje svoje političke stavove, potpuno je neutemeljeno - izjavio je Ković.

Prema njegovim riječima, krajnje je netaktično, neuobičajno i ružno da makar i bivši poglavar jedne vjerske zajednice predlaže rasparčavanje druge vjerske zajednice.

- Zamislite kako bi izgledalo kada bi neki od naših episkopa ili sam patrijarh predlagao rasparčavanje Islamske verske zajednice ili Rimokatoličke crkve!? Dakle, to je samo po sebi nevjerovatno grub i prilično neobičan gest - smatra Ković.

Kada je riječ o istoriji, Ković je rekao da "bosanska crkva" nije nešto što je do kraja utvrđeno, navodeći da kod samih Bošnjaka postoji neka vrsta vjerovanja u čitav niz lažnih mitova koje je formirala austrougarska paranauka.

- Jedan od tih mitova je da su današnji Bošnjaci potomci takozvanih bogumila i da su se ti bogumili, pripadnici crkve bosanske, organizovano islamizovali, o čemu nemamo baš nikakve potvrde - rekao je Ković, te dodao da se iz izvora ne zna tačno šta je ona bila.

Ković je naglasio da je Hercegovina vijekovima pripadala državi Nemanjića i da je Sveti Sava na tom prostoru osnivao episkopije i episkopska središta, te da je izlišno upoređivati starost različitih vjerskih zajednica koje sada postoje u BiH.

- Potrebno je da se radi na suživotu i toleranciji, ali ako već Cerić zaista postavlja takva pitanja, onda mora da se kaže da je hrišćanstvo mnogo starije od islama na teritoriji BiH - poručio je Ković.

On je precizirao da prvi istorijski izvori o Bosni, a koji nisu srpskog, već franačkog i vizantijskog porijekla, govore o tome da u njoj žive Srbi, kao i da se u njima ne pominje nijedan drugi narod.

- U etničkom smislu, to stanovištvo je srpsko. Ono će kasnije sa protekom istorije menjati veru, ali etnička osnova je srpska i o etničkoj pripadnosti BiH kao srpskom narodu pišu strani izvori sve do 20. veka. Zato ono o čemu govori Cerić nema nikake veze sa istorijom - rekao je Ković.

Prema njegovim riječima, možda Cerić ipak zna nešto što istoričari ne znaju, navodeći "da bi bilo dobro da nas o tome upozna".

On je naglasio da je "istorija Bosne" pisana uglavnom u vrijeme austrougarske okupacije i da su to činili austrougarski naučnici i kvazinaučnici.

- Tu mitologiju u koju, očigledno, veruje Cerić, upravo su stvorile kolonijalne austrogradske vlasti u BiH. Ta mitologija obuhvata postojanje takozvane "bosančice", verovanje u to da su stećke podizali bogumili, iako je dokazano da su ispod njih sahranjivani pravoslavni stanovnici BiH, kao i u Crnoj Gori i Srbiji - naveo je Ković.

On je konstatovao da je najvažniji cilj srpskih istoričara i nauke da se ta mitologija pretrese i na osnovu istorijskih izvora i činjenica pokaže šta je istina o prošlosti BiH.