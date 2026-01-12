Cvijanović: Zahvalnost Donaldu i Melaniji Tramp na novogodišnjim i božićnim čestitkama

12.01.2026
19:11
Komentari:1
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu i njegovoj supruzi Melaniji na novogodišnjim i božićnim čestitkama.
"Zahvalnost predsjedniku Donaldu Trampu i prvoj dami Melaniji Tramp na božićnoj i novogodišnjoj čestitki", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.
Donald i Melanija Tramp uputili su Cvijanovićevoj čestitku povodom Božića i Nove godine.
With gratitude to President Donald Trump and First Lady Melania Trump for the Christmas and New Year greetings.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 12, 2026
Zahvalnost predsjedniku Donaldu Trampu i prvoj dami Melaniji Tramp na božićnoj i novogodišnjoj čestitki. pic.twitter.com/F1tLuuUOof
