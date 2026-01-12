Cvijanović: Zahvalnost Donaldu i Melaniji Tramp na novogodišnjim i božićnim čestitkama

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu i njegovoj supruzi Melaniji na novogodišnjim i božićnim čestitkama.

"Zahvalnost predsjedniku Donaldu Trampu i prvoj dami Melaniji Tramp na božićnoj i novogodišnjoj čestitki", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Donald i Melanija Tramp uputili su Cvijanovićevoj čestitku povodom Božića i Nove godine.