Cvijanović: Zahvalnost Donaldu i Melaniji Tramp na novogodišnjim i božićnim čestitkama

12.01.2026

19:11

Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu i njegovoj supruzi Melaniji na novogodišnjim i božićnim čestitkama.

"Zahvalnost predsjedniku Donaldu Trampu i prvoj dami Melaniji Tramp na božićnoj i novogodišnjoj čestitki", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Donald i Melanija Tramp uputili su Cvijanovićevoj čestitku povodom Božića i Nove godine.

