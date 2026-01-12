Logo
Župljanin: Ne nazire se kraj ludilu koje dolazi iz Sarajeva

Izvor:

SRNA

12.01.2026

18:58

Foto: ATV

Sarajevo otvoreno pokazuje mržnju prema Izraelu, a u prilog tome ide i činjenica da je danas ovaj grad izlijepljen plakatima sa "potjernicom" za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekao je za Srnu stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

"To je besmisleno i nepotrebno. Neće doprinijeti ničemu. Jedna mala zemlja sa mnogo problema se upušta u takve stvari da se obračunava sa drugim zemljama i liderima. Prije ovoga imali smo u Sarajevu otkazivanje gostoprimstva konferenciji rabina. Otvoreno se iskazuje mržnja prema toj državi, narodu i rukovodstvu", ukazao je Župljanin.

On smatra da to nije stav cijele BiH i svih stanovnika, već ratnohuškačke elite iz Sarajeva koja pokušava da otvori front prema zemljama koje nikada nisu iskazivale neprijateljstvo prema BiH.

"Ne nazire se kraj ludilu koje dolazi iz Sarajeva. U jednom momentu će BiH biti posvađana sa cijelim svijetom. To će zakomplikovati odnose", rekao je Župljanin.

sarajevo

BiH

Na više lokacija u Sarajevu “potjernice” za Netanjahuom

On kaže da je Izrael uvijek razvijao prijateljske odnose, ali da za razliku od Republike Srpske, u FBiH nije iskazano interesovanje za bilo kakvu vrstu saradnje.

"To je samo još jedna loša vijest koja dolazi iz BiH i koja će zakomlikovati situaciju u BiH i ugroziti njenu već krhku međunarodnu poziciju", zaključio je Župljanin.

Plakati sa "potjernicom" za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izlijepljeni su na nekoliko lokacija u centru Sarajeva.

Na plakatima je Netanjahuova slika uz natpis na engleskom jeziku da ga, kako je navedeno, Međunarodni krivični sud traži zbog ratnih zločina i genocida.

Slobodan Župljanin

Sarajevo

Komentari (0)
