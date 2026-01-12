Župljanin: Ne nazire se kraj ludilu koje dolazi iz Sarajeva

Sarajevo otvoreno pokazuje mržnju prema Izraelu, a u prilog tome ide i činjenica da je danas ovaj grad izlijepljen plakatima sa "potjernicom" za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekao je za Srnu stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

"To je besmisleno i nepotrebno. Neće doprinijeti ničemu. Jedna mala zemlja sa mnogo problema se upušta u takve stvari da se obračunava sa drugim zemljama i liderima. Prije ovoga imali smo u Sarajevu otkazivanje gostoprimstva konferenciji rabina. Otvoreno se iskazuje mržnja prema toj državi, narodu i rukovodstvu", ukazao je Župljanin.

On smatra da to nije stav cijele BiH i svih stanovnika, već ratnohuškačke elite iz Sarajeva koja pokušava da otvori front prema zemljama koje nikada nisu iskazivale neprijateljstvo prema BiH.

"Ne nazire se kraj ludilu koje dolazi iz Sarajeva. U jednom momentu će BiH biti posvađana sa cijelim svijetom. To će zakomplikovati odnose", rekao je Župljanin.

On kaže da je Izrael uvijek razvijao prijateljske odnose, ali da za razliku od Republike Srpske, u FBiH nije iskazano interesovanje za bilo kakvu vrstu saradnje.

"To je samo još jedna loša vijest koja dolazi iz BiH i koja će zakomlikovati situaciju u BiH i ugroziti njenu već krhku međunarodnu poziciju", zaključio je Župljanin.

Plakati sa "potjernicom" za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izlijepljeni su na nekoliko lokacija u centru Sarajeva.

Na plakatima je Netanjahuova slika uz natpis na engleskom jeziku da ga, kako je navedeno, Međunarodni krivični sud traži zbog ratnih zločina i genocida.