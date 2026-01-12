Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

Ovo je velika pobjeda za reprezentaciju Srbije koja vrijedi druge faze Evropskog prvenstva.

Viktor Rašović postigao je gol koji je presudio aktuelnom evropskom i svjetskom šampionu.

Ostali sportovi Stevanović nakon pobjede nad Španijom: Ništa nije gotovo

Poravnanje rezultata je donio Strahinja, a onda je Viktor pogodio desnom rukom sa desne strane čime je obezbijedio veliki trijumf "delfinima".