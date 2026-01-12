Logo
Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

12.01.2026

22:30

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Španiju rezultatom 12:11.

Ovo je velika pobjeda za reprezentaciju Srbije koja vrijedi druge faze Evropskog prvenstva.

Viktor Rašović postigao je gol koji je presudio aktuelnom evropskom i svjetskom šampionu.

Урош Стевановић

Ostali sportovi

Stevanović nakon pobjede nad Španijom: Ništa nije gotovo

Poravnanje rezultata je donio Strahinja, a onda je Viktor pogodio desnom rukom sa desne strane čime je obezbijedio veliki trijumf "delfinima".

