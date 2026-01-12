Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

12.01.2026
22:30
Komentari:0
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Španiju rezultatom 12:11.
Ovo je velika pobjeda za reprezentaciju Srbije koja vrijedi druge faze Evropskog prvenstva.
Viktor Rašović postigao je gol koji je presudio aktuelnom evropskom i svjetskom šampionu.
Ostali sportovi
Stevanović nakon pobjede nad Španijom: Ništa nije gotovo
Poravnanje rezultata je donio Strahinja, a onda je Viktor pogodio desnom rukom sa desne strane čime je obezbijedio veliki trijumf "delfinima".
Ostali sportovi
55 min0
Ostali sportovi
1 h0
Ostali sportovi
2 h0
Ostali sportovi
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu