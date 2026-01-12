Francuska se prva plasirala u TOP 12 Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolisti Francuske savladali su relativno lako reprezentaciju Malte u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se igra u Beogradu.

Izabranici Vjekoslava Kobešćaka savladali su autsajdera rezultatom 22:13 (6:4, 5:2, 6:3, 5:3).

Bilo je vrlo jasno od prvog do poslednjeg minuta da će Malta teško doći do bilo kakve borbe za trijumf. Francuzi su kontrolisali utakmicu i već sredinom druge deonice došli do ozbiljnije prednosti. Bila je Francuzima potrebna ova pobeda za narednu fazu, posebno nakon prvog poraza od favorizovane Mađarske.

Scena Zbog ove srpske pjevačice je Playboy platio milionsku kaznu

Francuska je tako prva selekcija na Evropskom prvenstvu u Beogradu koja je obezbedila plasman u TOP12 fazu. Podsećamo, prve tri reprezentacije iz svake grupe idu u narednu fazu, a grupa u kojoj se nalazi Francuska ukršta se sa onom u kojoj je Srbija.

Najefikasniji u redovima Francuza bio je Roman Merion Vernu sa pet golova, po četiri su dodali Stevan Vitran i Tomas Vernu.

(telegraf)