Milan mora donijeti odluku o Modriću

Luka Modrić ljeta je u Milanu, gd‌je je nakon 15 godina prešao iz Real Madrida kao slobodan igrač. Hrvatski veznjak hit je među tamošnjim navijačima, medijima i strukom koji ga smatraju jednim od najzaslužnijih za to što Milan ove sezone napada titulu prvaka.

Nova budućnost

Engleski portal Tribuna pisao je o njegovoj budućnosti. "Uprava Milana fokusirana je na zimski prelazni rok, a Rosoneri su i dalje u punom jeku utrke za skudeto. Trener Masimilijano Alegri već je dao jasne upute kakvi su igrači potrebni kako bi se pojačala momčad uoči drugog dijela sezone. Istodobno se razmišlja i o budućnosti te planovima za ljeto. Jedna od najvažnijih odluka koja bi uskoro trebala doći na red tiče se Luke Modrića", stoji u tekstu.

Milan ima mogućnost produženja

"Bivši veznjak Real Madrida potpisao je s Milanom jednogodišnji ugovor do 2026., uz opciju produljenja do 2027. Na kraju će odluka o mogućem produljenju za još jednu godinu ponajprije ovisiti o samom hrvatskom plejmejkeru.

Osvajač Zlatne lopte iz 2018. izrazio je veliko zadovoljstvo iskustvom u dresu Rosonera, a očekuje se da će odluku donijeti ovog proljeća nakon razgovora s klubom. Za sada Milan ima sve razloge vjerovati da će moći uživati u Modrićevim kvalitetima na terenu i do 2027. godine", dodaje Tribuna.

Nekoliko talijanskih insajdera javlja da je sportski direktor Igli Tare razgovarao s Modrićem i da usmeni dogovor oko toga da će produžiti ugovor već postoji. Ipak, Tare je za vikend dao veliki intervju u kojem ne spominje ništa o Modrićevu ugovoru.