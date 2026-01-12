Tokom nereda ubijen general iranske policije

Brigadni general policije Džavad Kešavarz ubijen je u napadu koji je povezan sa demonstrantima koji su izazvali nerede u Iranu, saopštila je komanda snaga policije u pokrajini Razavi-Horasan.

U saopštenju se navodi da se ubistvo dogodilo u gradu Mašhadu.

Kešavarz je direktor Odjeljenja policije za kontrolu droge u Mašadu, na sjeveroistoku Irana.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra zbog pada vrijednosti iranske valute i teške ekonomske situacije, a od tada je, prema podacima organizacija za ljudska prava, u pokušajima nasilnog gušenja protesta ubijeno najmanje 466 ljudi.