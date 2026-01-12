Sijarto: Francuska i Velika Britanija prikriveno objavljuju rat Rusiji

Francuska i Velika Britanija, raspravljajući o mogućem raspoređivanju evropskih snaga u Ukrajini, praktično prikriveno objavljuju rat Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Dvije evropske nuklearne sile, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile su rat. Njihovo saopštenje, naravno, veoma lukavo i formulisano diplomatskim jezikom, da šalju vojnike u Ukrajinu ne znači ništa drugo, nego da praktično započinju rat - rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine".

Prema njegovim riječima, odluka britanske i francuske vlade "zapravo nosi kritičan rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, a ako dođe do direktnog sukoba između NATO-a i Moskve, to neće značiti ništa drugo, nego treći svjetski rat".

Ministar je takođe naglasio da Mađarska mora da ostane van sukoba i ne dozvoli Evropi da je u njega uvuče.