Logo
Large banner

Sijarto: Francuska i Velika Britanija prikriveno objavljuju rat Rusiji

Izvor:

SRNA

12.01.2026

10:11

Komentari:

0
Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији
Foto: ATV

Francuska i Velika Britanija, raspravljajući o mogućem raspoređivanju evropskih snaga u Ukrajini, praktično prikriveno objavljuju rat Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Dvije evropske nuklearne sile, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile su rat. Njihovo saopštenje, naravno, veoma lukavo i formulisano diplomatskim jezikom, da šalju vojnike u Ukrajinu ne znači ništa drugo, nego da praktično započinju rat - rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine".

Prema njegovim riječima, odluka britanske i francuske vlade "zapravo nosi kritičan rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, a ako dođe do direktnog sukoba između NATO-a i Moskve, to neće značiti ništa drugo, nego treći svjetski rat".

Ministar je takođe naglasio da Mađarska mora da ostane van sukoba i ne dozvoli Evropi da je u njega uvuče.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Svijet

Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Svijet

Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena za pronevjeru novca iz blagajne

4 h

6
Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета

Svijet

Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

5 h

0
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner