Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

Bijela kuća je saopštila da je sumnjivi predmet otkriven tokom bezbjednosne kontrole na Međunarodnom aerodromu Palm Bič uoči sinoćnjeg odlaska američkog predsjednika Donalda Trampa sa njegovog imanja Mar-a-Lago na Floridi za Vašington.

Foks njuz prenosi da je to primoralo Tajnu službu SAD da prilagodi rutu predsjedničke kolone vozila.

Zvaničnici su naveli da otkriće sumnjivog predmeta na aerodromu nije poremetilo Trampovo planirano putovanje, jer su agenti uradili provjeru predmeta, a bezbjednosna prilagođavanja rute izvedena su iz čiste predostrožnosti.

- Tokom kontrole aerodroma Palm Bič uoči dolaska (Trampa), američka Tajna služba je otkrila sumnjivi predmet. Utvrđeno je da je potrebna dalja istraga i ruta predsjedničke kolone je prilagođena u skladu sa tim - rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Američka televizija navodi da je najnovija bezbjednosna uzbuna uslijedila nakon odvojenog incidenta koji se dogodio nekoliko mjeseci ranije, kada je Tajna služba otkrila sumnjivu lovačku osmatračnicu postavljenu tako da direktno gleda na mjesto gdje Tramp izlazi iz predsjedničkog aviona "Er fors uan" kada slijeće na Međunarodni aerodrom Palm Bič.

Agenti su tu lovačku osmatračnicu otkrili u oktobru prošle godine, ali prilikom okolnog područja nisu pronašli nikoga.

- Prije predsjednikovog povratka u Vest Palm Bič, Tajna služba SAD je otkrila nešto što je izgledalo kao lovačka osmatračnica u vidokrugu zone slijetanja aviona "Er fors uan". Nijedna osoba nije pronađena na licu mjesta. FBI je od tada preuzeo vođenje istrage i avionom dopremio dodatne resurse za prikupljanje svih dokaza sa mjesta događaja i upotrijebio naše kapacitete za analizu mobilnih telefona - rekao je tada za Foks njuz Keš Patel, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI).

Izvor iz policije je kasnije rekao američkoj televiziji da je lovačka osmatračnica izgleda tu stajala "mjesecima" prije nego što je otkrivena.

Incident sa lovačkom osmatračnicom dogodio se samo nekoliko nedjelja nakon što je Rajan Raut proglašen krivim za pokušaj atentata na Trampa na njegovom terenu za golf u Palm Biču, nakon što su tužioci saopštili da je Raut postavio snajpersko gnijezdo skriveno u žbunju duž ograde.

Taj slučaj je uslijedio poslije ranijeg pokušaja atentata na Trampa kada je tadašnji predsjednički kandidat upucan u uvo tokom predizbornog skupa u Batleru u Pensilvaniji.