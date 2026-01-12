Logo
Large banner

Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

Izvor:

Kurir

12.01.2026

08:27

Komentari:

0
Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета
Foto: Tanjug/Ap/Luis M. Alvarez

Bijela kuća je saopštila da je sumnjivi predmet otkriven tokom bezbjednosne kontrole na Međunarodnom aerodromu Palm Bič uoči sinoćnjeg odlaska američkog predsjednika Donalda Trampa sa njegovog imanja Mar-a-Lago na Floridi za Vašington.

Foks njuz prenosi da je to primoralo Tajnu službu SAD da prilagodi rutu predsjedničke kolone vozila.

Zvaničnici su naveli da otkriće sumnjivog predmeta na aerodromu nije poremetilo Trampovo planirano putovanje, jer su agenti uradili provjeru predmeta, a bezbjednosna prilagođavanja rute izvedena su iz čiste predostrožnosti.

- Tokom kontrole aerodroma Palm Bič uoči dolaska (Trampa), američka Tajna služba je otkrila sumnjivi predmet. Utvrđeno je da je potrebna dalja istraga i ruta predsjedničke kolone je prilagođena u skladu sa tim - rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp razmatra udar na Iran

Američka televizija navodi da je najnovija bezbjednosna uzbuna uslijedila nakon odvojenog incidenta koji se dogodio nekoliko mjeseci ranije, kada je Tajna služba otkrila sumnjivu lovačku osmatračnicu postavljenu tako da direktno gleda na mjesto gdje Tramp izlazi iz predsjedničkog aviona "Er fors uan" kada slijeće na Međunarodni aerodrom Palm Bič.

Agenti su tu lovačku osmatračnicu otkrili u oktobru prošle godine, ali prilikom okolnog područja nisu pronašli nikoga.

илу-прање суђа-кухиња-29082025

Zanimljivosti

Ljudi koji peru sudove dok kuvaju imaju ovih 8 psiholoških osobina

- Prije predsjednikovog povratka u Vest Palm Bič, Tajna služba SAD je otkrila nešto što je izgledalo kao lovačka osmatračnica u vidokrugu zone slijetanja aviona "Er fors uan". Nijedna osoba nije pronađena na licu mjesta. FBI je od tada preuzeo vođenje istrage i avionom dopremio dodatne resurse za prikupljanje svih dokaza sa mjesta događaja i upotrijebio naše kapacitete za analizu mobilnih telefona - rekao je tada za Foks njuz Keš Patel, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI).

Izvor iz policije je kasnije rekao američkoj televiziji da je lovačka osmatračnica izgleda tu stajala "mjesecima" prije nego što je otkrivena.

Incident sa lovačkom osmatračnicom dogodio se samo nekoliko nedjelja nakon što je Rajan Raut proglašen krivim za pokušaj atentata na Trampa na njegovom terenu za golf u Palm Biču, nakon što su tužioci saopštili da je Raut postavio snajpersko gnijezdo skriveno u žbunju duž ograde.

Taj slučaj je uslijedio poslije ranijeg pokušaja atentata na Trampa kada je tadašnji predsjednički kandidat upucan u uvo tokom predizbornog skupa u Batleru u Pensilvaniji.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

tajna služba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Društvo

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

54 min

0
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

1 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

1 h

0
Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

Scena

Otkriveno šta je Đoša radio na KiM tokom bombardovanja: Poznati scenarista iznio sve detalje

1 h

0

Više iz rubrike

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

1 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

1 h

0
У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Svijet

U srpskim zatvorima otkrivena "nevidljiva droga": Pogledajte kako su je unosili

1 h

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

Svijet

Tramp prikazao sebe kao v.d. predsjednika Venecuele

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner