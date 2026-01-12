Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Prijedoru, Zenici, Tuzli i Sarajevu.

Prema mjerenjima u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci iznosi 167, u Prijedoru 163, u Zenici 161, u Tuzli 158 i u Sarajevu 156, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

U Maglaju i Brodu, gdje je indeks kvaliteta 137 i 134, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.