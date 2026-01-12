Logo
Large banner

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

Izvor:

SRNA

12.01.2026

08:21

Komentari:

0
Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору
Foto: ATV

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Prijedoru, Zenici, Tuzli i Sarajevu.

Prema mjerenjima u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci iznosi 167, u Prijedoru 163, u Zenici 161, u Tuzli 158 i u Sarajevu 156, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

U Maglaju i Brodu, gdje je indeks kvaliteta 137 i 134, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

Banjaluka

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

1 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

1 h

0
У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Svijet

U srpskim zatvorima otkrivena "nevidljiva droga": Pogledajte kako su je unosili

1 h

0
Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

Scena

Otkriveno šta je Đoša radio na KiM tokom bombardovanja: Poznati scenarista iznio sve detalje

1 h

0

Više iz rubrike

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

55 min

0
Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу

Društvo

Vozači oprez: Poledica i snijeg na kolovozu

1 h

0
Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

Društvo

Danas obilježavamo Svetu mučenicu Anisiju: Vjernicama daruje sreću i ljubav

2 h

0
Лед

Društvo

Na snazi narandžasto upozorenje: I jutros "debeo" minus!

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner