Na snazi narandžasto upozorenje: I jutros "debeo" minus!

12.01.2026
07:08
Komentari:0
Na području BiH na snazi je narandžasto upozorenje.
Najniža jutarnja temperatura vazduha je oko -14°C, a najviša dnevna temperatura će biti oko -4°C.
Banja Luka
Banjaluka: Zaleđeni trotoari - klizalište za pješake
Nakon pretežno vedrog jutra danas u toku dana u BiH se očekuje postepen porast oblačnosti sa zapada.
Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera.
Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -16 i -10°C, na jugu od -6 do -2°C.
Društvo
Ledena noć je stigla, već izmjereno -10
Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -5 i 1°C, na jugu do 4°C.
Inače, zbog niskih temperatura da 10 sati je na snazi narandžasti meteoalarm širom BiH.
Najnovije
Najčitanije
09
12
09
02
08
51
08
48
08
45
Trenutno na programu