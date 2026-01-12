Na snazi narandžasto upozorenje: I jutros "debeo" minus!

Na području BiH na snazi je narandžasto upozorenje.

Najniža jutarnja temperatura vazduha je oko -14°C, a najviša dnevna temperatura će biti oko -4°C.

Banja Luka Banjaluka: Zaleđeni trotoari - klizalište za pješake

Nakon pretežno vedrog jutra danas u toku dana u BiH se očekuje postepen porast oblačnosti sa zapada.

Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -16 i -10°C, na jugu od -6 do -2°C.

Društvo Ledena noć je stigla, već izmjereno -10

Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -5 i 1°C, na jugu do 4°C.

Inače, zbog niskih temperatura da 10 sati je na snazi narandžasti meteoalarm širom BiH.