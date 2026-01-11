Oprez na autoputu! Neko ponovo vozi u suprotnom pravcu

Izvor:
Na auto-putu Banjaluka–Gradiška, u smjeru ka Gradišci, zabilježena je krajnje opasna vožnja u suprotnom pravcu.
Iz automobila koji se danas, 11. januara, kretao ispravnom trakom, snimljeno je vozilo koje mu velikom brzinom dolazi u susret.
Zahvaljujući prisebnoj reakciji, sudar je izbjegnut, ali je ostao šok i nevjerica, prenose Nezavisne.
Kako je moguće da neko uđe na auto-put i vozi pogrešnim smjerom, pitanje je koje se nameće samo po sebi.
Ovakvi incidenti ponovo otvaraju dilemu o odgovornosti vozača.
Sreća je ovaj put pobijedila neodgovornost.
