Oprez na autoputu! Neko ponovo vozi u suprotnom pravcu

Izvor:

ATV

11.01.2026

20:40

Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу
Foto: Ustupljena fotografija

Na auto-putu Banjaluka–Gradiška, u smjeru ka Gradišci, zabilježena je krajnje opasna vožnja u suprotnom pravcu.

Iz automobila koji se danas, 11. januara, kretao ispravnom trakom, snimljeno je vozilo koje mu velikom brzinom dolazi u susret.

Zahvaljujući prisebnoj reakciji, sudar je izbjegnut, ali je ostao šok i nevjerica, prenose Nezavisne.

ноћ хладноћа

Društvo

Ledena noć je stigla, već izmjereno -10

Kako je moguće da neko uđe na auto-put i vozi pogrešnim smjerom, pitanje je koje se nameće samo po sebi.

Ovakvi incidenti ponovo otvaraju dilemu o odgovornosti vozača.

Sreća je ovaj put pobijedila neodgovornost.

autoput

vožnja u pogrešnom pravcu

