Ledena noć je stigla, već izmjereno -10

ATV

11.01.2026

20:16

Jedna od najhladniji večeri u BiH dostići će svoj minimum u narednim satima. U pojedinim gradovima već je registrovan značajan minus, a očekuje se da će se temperatura još spustiti.

Drvar, Mrkonjić Grad, Glamoč, Laktaši prema trenutnim prognozama bilježe minus devet temperaturu.

U Banjaluci je trenutno minus osam, a najhladnije je u Prijedoru gdje je trenutno -10.

Prema prognozama RHMZ, jutarnja temperatura 12. januara dostizaće čak - 14, a u višim predjelima i -19.

Jutro vrlo hladno uz jači mraz. Još tokom noći će na istoku provejavati po koja pahulja snijega, gdje će se oblaci zadržati i ujutru. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali hladno. U Hercegovini prvi dio dana i dalje vjetrovito, tokom popodneva vjetar slabi i okreće na južne smjerove, dok će u Krajini jačati i donijeti blagi porast temperature. Popodne jače naoblačenje koje će se do večeri od sjeverozapada širiti ka svim predjelima.

hladnoća

Vremenska prognoza

