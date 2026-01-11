Banjaluka: Zaleđeni trotoari - klizalište za pješake

Nova godina, isti problemi. Snijeg je prestao da pada, ali problemi za pješake tek počinju. Zaleđeni i neočišćeni trotoari u mnogim banjalučkim naseljima pretvorili su svakodnevno kretanje pješaka u rizik i svaki izlazak iz kuće predstavlja izazov. Poseban problem imaju stariji sugrađani i roditelji sa djecom. Građani nezadovoljni. Poručuju da bi se trebalo bolje čistiti i održavati.

" Pa moram reći da je prilično neočišćeno i da je klizavo, što bi rekli lomi vrat",

"Pogledamo, odemo na selo pa vidimo kako ti ljudi oko svojih kuća fino čiste, raščišćavaju, moram reći služe za ponos, i mi bi trebali da nešto",

"Mislim, sve u svemu ne možemo očekivati da bude ono najbolje, dobro je , samo se treba pripaziti",

"Pa klizavo jeste, trotoari nisu nikako očišćeni da vam kažem, to je jako loše, bilo je to prije bolje, ali šta ja znam možda nemaju para", neki su od komentara građana.

I prigradska naselja u problemu. U Gornjoj Piskavici se žale na loše održavanje puteva i na rad zimske službe.

"Jako loše je bacana so i rizla, takođe ti veliki problemi koje smo imali tokom cijelog ljeta na koje smo upozoravali gradsku upravu da će se desiti tokom zime, a to jeste rupe koje su se stvorile na putu, jer već 6,7 godina niko nije održavao te rupe" , kaže Goran Knežević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornja Piskavica.

Neočišćeni putevi predstavljaju veliki problem i za vozila hitne pomoći koja moraju doći do pacijenata.

"Kroz nekoliko dana nakon ovog snijega mi se stvarno nećemo moći obraćati i bićemo odsječeni od grada, naročito putevi koji nisu kategorisani i tu ima dosta starijih osoba i dijaliznih bolesnika do do kojih nisu mogli dolaziti ni hitna pomoć niti auta koja prevoze dijalizne bolesnike", rekao je Goran Knežević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornja Piskavica.

Ista situacija je zabilježena i u Lepavinskoj ulici u Banjaluci. Građani su primorani da svoje sugrađane na sankama spuštaju do Hitne pomoći, jer vozila ne mogu da prođu kroz zatrpanu ulicu. Mještani najavljuju radikalne mjere ukoliko ulica ne bude očišćena i prohodna.

Ovakve scene i slike više nikoga ne iznenađuju, postale su normalne. Dok se nešto ne promjeni, na građanima je ostalo da se snalaze i da se nadaju da će nadležne službe uraditi svoj posao.