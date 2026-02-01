U dvije nesreće poginulo 16 ljudi, 30 povrijeđenih

Šesnaest ljudi je poginulo, a 30 povrijeđeno u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj, saopštile su danas turske vlasti.

Jedna nesreća, autobuska, dogodila se u Antaliji, velikom turističkom gradu na jugu Turske.

"Vozač autobusa nažalost nije preživio uprkos svim naporima. Devet ljudi je stradalo", napisao je na društvenim mrežama guverner Antalije Hulusi Sahin.

Autobus, koji je prevozio 34 putnika iz Tekirdaga za Antaliju, prevrnuo se danas prije podne u 10.20 po lokalnom vremenu pored auto-puta, koji je postao klizav zbog kiše, rekao je guverner i dodao da je 25 ljudi povrijeđeno.

Sedam ljudi je poginulo, a pet je povrijeđeno u drugoj nesreći u Burduru, na auto-putu Antalija-Isparta na jugu Turske, javila je turska privatna novinska agencija DHA, prenijeli su francuski mediji.