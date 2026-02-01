01.02.2026
16:30
Komentari:0
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski osuđen je na propast, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.
"O sudbini tog lika ne želim da raspravljam, ali mogu da kažem samo jedno. Znate kako je rekao jedan poznati stanovnik Kijeva /pisac Mihail Bulgakov/: `Anuška je već prolila ulje`. To znači da mu spasa nema", izjavio je Medvedev.
On je istakao da su ciljevi specijalne vojne operacije ostali nepromijenjeni.
Gradovi i opštine
Aktiviralo se veliko klizište u Sarajevu: Ugroženi stambeni objekti
"Ciljeve je od početka jasno definisao predsjednik Vladimir Putin. Oni su od tada praktično nepromijenjeni. Postoje određene nijanse, ali u cjelini su ostali isti", istakao je Medvedev.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu