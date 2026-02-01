Logo
Medvedev o Zelenskom: Nema mu spasa

01.02.2026

16:30

Komentari:

0
Медведев о Зеленском: Нема му спаса
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski osuđen je na propast, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

"O sudbini tog lika ne želim da raspravljam, ali mogu da kažem samo jedno. Znate kako je rekao jedan poznati stanovnik Kijeva /pisac Mihail Bulgakov/: `Anuška je već prolila ulje`. To znači da mu spasa nema", izjavio je Medvedev.

On je istakao da su ciljevi specijalne vojne operacije ostali nepromijenjeni.

Клизиште Сарајево-01022026

Gradovi i opštine

Aktiviralo se veliko klizište u Sarajevu: Ugroženi stambeni objekti

"Ciljeve je od početka jasno definisao predsjednik Vladimir Putin. Oni su od tada praktično nepromijenjeni. Postoje određene nijanse, ali u cjelini su ostali isti", istakao je Medvedev.

Tagovi:

Dmitrij Medvedev

Volodimir Zelenski

