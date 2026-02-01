Logo
Lavrov: To nije naša briga

01.02.2026

14:48

Лавров: То није наша брига
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Situacija u Evropi, koja se oslanja na Sjedinjene Države nakon prekida veza sa Rusijom, isključivo je pitanje Evrope, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"To nije naša briga. To je njihov problem", rekao je Lavrov za televiziju "Rusija jedan".

Lavrov je napomenuo da se Rusija ne miješa u odnose SAD i Evrope, dodajući da su evropske elite zamijenile sopstvene interese interesima kijevskog režima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da se dijalog sa Evropom može nastaviti tek nakon promjene njenih političkih elita.

