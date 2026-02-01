Logo
Large banner

Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

Izvor:

Agencije

01.02.2026

11:31

Komentari:

0
Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом
Foto: Tanjug/AP

U većini evropskih država, na rukovodećim pozicijama se nalaze neodgovorni ljudi, nesposobni da odgovore na izazove pred sobom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru sa novinarom kanala Rusija 1, Pavlom Zarubinom.

"U Evropi su se odigrali nepovratni procesi. To su dupli standardi prema demokratiji, globalizaciji, prema pristupu koegzistiranja nacija, to su politički sistemi u evropskim državama koji su vlast učinili prigodnom samo za populiste. Na kraju, u većini evropskih država vidimo na vlasti one koji su malo obrazovani, neodgovorne i one koji imaju opseg razmišljanja samo za perspektivu od nekoliko godina", istakao je Peskov.

Prema njegovim riječima, oni "nisu sposobni da odgovore na izazove koji sada stoje pred svima nama", pa čak ni da osveste težinu tih izazova.

Novinar se osvrnuo na izjave poljskog predsjednika Karola Navrockog o tome kako je Sovjetski Savez učestvovao u pokretanju Drugog svjetskog rata. On ne smatra da Evropljani pokušavaju da oduzmu Rusiji sjećanje na podvige Crvene armije, već jednostavno sami nemaju takvo sJećanje.

Аутобус

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

"Za nas nije tajna da članovi poljskog rukovodstva imaju svoje viđenje i svoju interpretaciju istorije", odgovorio je Peskov.

On je podsjetio da je svojevremeno bila formirana zajednička grupa o istorijskim pitanjima. Kako navodi, sa ruske strane učestvovali su vrlo obrazovani ljudi.

"Tada je zaista preduzet pokušaj da se naše shvatanje istorije dovede do jedinstvenog imenioca. Nije uspjelo, mržnja prema svemu što je rusko je preovladala nad članovima poljskog rukovodstva. Kao i ranije, dominiraju rusofobska osećanja", objasnio je Peskov.

Prema njegovim riječima, "u povorci" rusofoba, baltičke zemlje i Poljska zauzimaju prve redove.

Podijeli:

Tagovi:

Kremlj

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

12 h

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Ostali sportovi

Bokser udarcem otkinuo kosu rivalu

12 h

0
Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Republika Srpska

Cvijanović na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu: Otadžbina je u srcu

12 h

4
Шта ваше омиљено вријеме открива о вама: Јесте ли душа од магле или мраза?

Zanimljivosti

Šta vaše omiljeno vrijeme otkriva o vama: Jeste li duša od magle ili mraza?

12 h

0

Više iz rubrike

Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

12 h

0
Жичара

Svijet

Pukla sajla na žičari, povrijeđena djeca

13 h

0
Током протекле ноћи руски ПВО уништио 21 украјински дрон

Svijet

Tokom protekle noći ruski PVO uništio 21 ukrajinski dron

14 h

0
Расте број страдалих у сњежној олуји

Svijet

Raste broj stradalih u snježnoj oluji

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner