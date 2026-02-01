U većini evropskih država, na rukovodećim pozicijama se nalaze neodgovorni ljudi, nesposobni da odgovore na izazove pred sobom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru sa novinarom kanala Rusija 1, Pavlom Zarubinom.

"U Evropi su se odigrali nepovratni procesi. To su dupli standardi prema demokratiji, globalizaciji, prema pristupu koegzistiranja nacija, to su politički sistemi u evropskim državama koji su vlast učinili prigodnom samo za populiste. Na kraju, u većini evropskih država vidimo na vlasti one koji su malo obrazovani, neodgovorne i one koji imaju opseg razmišljanja samo za perspektivu od nekoliko godina", istakao je Peskov.

Prema njegovim riječima, oni "nisu sposobni da odgovore na izazove koji sada stoje pred svima nama", pa čak ni da osveste težinu tih izazova.

Novinar se osvrnuo na izjave poljskog predsjednika Karola Navrockog o tome kako je Sovjetski Savez učestvovao u pokretanju Drugog svjetskog rata. On ne smatra da Evropljani pokušavaju da oduzmu Rusiji sjećanje na podvige Crvene armije, već jednostavno sami nemaju takvo sJećanje.

"Za nas nije tajna da članovi poljskog rukovodstva imaju svoje viđenje i svoju interpretaciju istorije", odgovorio je Peskov.

On je podsjetio da je svojevremeno bila formirana zajednička grupa o istorijskim pitanjima. Kako navodi, sa ruske strane učestvovali su vrlo obrazovani ljudi.

"Tada je zaista preduzet pokušaj da se naše shvatanje istorije dovede do jedinstvenog imenioca. Nije uspjelo, mržnja prema svemu što je rusko je preovladala nad članovima poljskog rukovodstva. Kao i ranije, dominiraju rusofobska osećanja", objasnio je Peskov.

Prema njegovim riječima, "u povorci" rusofoba, baltičke zemlje i Poljska zauzimaju prve redove.