Cvijanović na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu: Otadžbina je u srcu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović počela je posjetu Sjedinjenim Državama susretom sa sunarodnicima i učešćem na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu.
"Za Srbe u dijaspori otadžbina je u srcu, koliko god bila geografski udaljena, a naša Crkva je mjesto okupljanja i čuvar vjere, tradicije i identiteta", navela je Cvijanovićeva.
Ona je zahvalila Njegovom preosveštenstvu episkopu istočnoameričkom Irineju, sveštenstvu Crkve Svetog Luke i srpskoj zajednici u Vašingtonu na toplom gostoprimstvu i divnoj manifestaciji posvećenoj Svetom Savi.
"Hvala na ogromnoj podršci, zajedništvu i ljubavi koju iskazujete Republici Srpskoj i Srbiji, koje će uvijek biti uz vas!", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".
