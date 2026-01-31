Dodik: Slobodni su samo oni narodi koji imaju svoju državu

Izvor:
SRNA
31.01.2026
19:57
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da su danas u svijetu slobodni samo oni narodi koji imaju svoju državu, te istakao da je puno ljudi uložilo svoje živote da bi se sačuvao identitet srpskog naroda.
Dodik je na Svetosavskoj akademiji u Budimpešti istakao da želi da ima svoju državu i da cijeni mađarskog premijera Viktora Orbana koji želi da jača svoj narod.
"Zašto neki misle da je to loše?", upitao je Dodik.
On je naveo da daje podršku Orbanu u naporima da odbrani Mađarsku od najezde neoliberalizma koji nudi gubitak nacionalnog i državnog identiteta.
Dodik je istakao da ne želi nikakav sukob i da je čovjek mira.
On je naveo da srpski i mađarski narod povezuje hrišćanstvo i da je zahvalan Orbanu za dobre i tolerantne odnose.
"To je sinergija između Republike Srpske, Srbije i Mađarske. Uvjeren sam da se kroz političke procese koje vode mađarski premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogu ostvariti naši interesi", rekao je Dodik.
Poručio je da želi da bude dio uspjeha srpskog naroda i da bude tu kada je teško.
Dodik je istakao da orden Samouprave Srba u Mađarskoj za zasluge za srpski narod, koji mu je uručen večeras na Svetosavskoj akademiji, dijeli sa narodom Republike Srpske, Srbije i mađarskim prijateljima.
On je rekao da je Sveti Sava život i putokaz i da je ponosan što ga je porodica uputila na Svetosavlje.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu