Dodik: Slobodni su samo oni narodi koji imaju svoju državu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da su danas u svijetu slobodni samo oni narodi koji imaju svoju državu, te istakao da je puno ljudi uložilo svoje živote da bi se sačuvao identitet srpskog naroda.

Dodik je na Svetosavskoj akademiji u Budimpešti istakao da želi da ima svoju državu i da cijeni mađarskog premijera Viktora Orbana koji želi da jača svoj narod.

"Zašto neki misle da je to loše?", upitao je Dodik.

On je naveo da daje podršku Orbanu u naporima da odbrani Mađarsku od najezde neoliberalizma koji nudi gubitak nacionalnog i državnog identiteta.

Dodik je istakao da ne želi nikakav sukob i da je čovjek mira.

On je naveo da srpski i mađarski narod povezuje hrišćanstvo i da je zahvalan Orbanu za dobre i tolerantne odnose.

"To je sinergija između Republike Srpske, Srbije i Mađarske. Uvjeren sam da se kroz političke procese koje vode mađarski premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogu ostvariti naši interesi", rekao je Dodik.

Poručio je da želi da bude dio uspjeha srpskog naroda i da bude tu kada je teško.

Dodik je istakao da orden Samouprave Srba u Mađarskoj za zasluge za srpski narod, koji mu je uručen večeras na Svetosavskoj akademiji, dijeli sa narodom Republike Srpske, Srbije i mađarskim prijateljima.

On je rekao da je Sveti Sava život i putokaz i da je ponosan što ga je porodica uputila na Svetosavlje.