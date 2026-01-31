Orban se oglasio nakon sastanka s Dodikom i Trišić Babić

Izvor:
ATV
31.01.2026
18:42
Komentari:6
Mađarski premijer Viktor Orban istakao je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom da mu je uvijek zadovoljstvom da razgovara sa prijateljima.
"Uvijek je zadovoljstvo nastaviti razgovor sa prijateljima", napisao je Orban na "Iksu", uz objavljene fotografije sa sastanka u Budimpešti.
🤝 Met with former President @MiloradDodik and Ana Trišić-Babić, President of Republika Srpska, in Budapest. Always a pleasure to continue discussions with friends. pic.twitter.com/0OvYUIsLLo— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2026
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
6 h4
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu