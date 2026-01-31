Logo
Large banner

Orban se oglasio nakon sastanka s Dodikom i Trišić Babić

Izvor:

ATV

31.01.2026

18:42

Komentari:

6
Додик, Тришић Бабић и Орбан
Foto: Viktor Orban

Mađarski premijer Viktor Orban istakao je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom da mu je uvijek zadovoljstvom da razgovara sa prijateljima.

"Uvijek je zadovoljstvo nastaviti razgovor sa prijateljima", napisao je Orban na "Iksu", uz objavljene fotografije sa sastanka u Budimpešti.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

Komentari (6)
Large banner

Više iz rubrike

Светосавска академија у Будимпешти

Republika Srpska

Počela Svetosavska akademija u Budimpešti, prisustvuju Trišić Babić i Dodik

5 h

0
Додик на састанку с Орбаном

Republika Srpska

Milorad Dodik iz Budimpešte: Ponosan sam

5 h

1
Делегација Српске на састанку с Орбаном

Republika Srpska

Počeo sastanak Dodika, Trišić Babić i Orbana

6 h

4
Одрон у Фочи

Republika Srpska

Odron kod Foče: Ekspresna reakcija Puteva Republike Srpske, ekipe na terenu

6 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner